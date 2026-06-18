Jeep Design ha sintetizzato i pilastri dell’identità del brand in un unico sketch 

Dopo il Car Design Award 2026 ricevuto lo scorso 22 aprile per il Brand Design Language, Jeep sposta l’attenzione sul lavoro che sta dietro a quella vittoria. Con il progetto “From sketch to legend”, il team Jeep Design ha scelto di raccontare in modo visivo i segreti della propria identità, sintetizzando in un unico schizzo i pilastri che rendono riconoscibile ogni modello del marchio.

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Come omaggio al premio “Brand Design Language” il team Jeep Design ha sintetizzato la sua visione con il progetto “From sketch to legend”

Il premio Brand Design Language viene assegnato al team che riesce a esprimere con maggiore coerenza e trasversalità il linguaggio formale di un brand, applicandolo in modo armonico all’intera gamma. Nel caso di Jeep, questo significa tradurre ottantacinque anni di storia in forme ancora attuali, senza perdere il legame con l’avventura, la libertà e la funzionalità.

Lo schizzo realizzato dal team è quindi una sorta di mappa dell’identità Jeep. Al suo interno convivono elementi diventati iconici, come la griglia a sette feritoie, i passaruota trapezoidali, la postura solida e la forma squadrata, ma anche soluzioni pensate per la mobilità contemporanea. L’obiettivo è mostrare come ogni dettaglio non nasca per decorare, ma per servire una funzione precisa.

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Il principio resta quello del “Design to function”: ogni linea deve essere utile al veicolo e a chi lo guida. La capacità off-road, la protezione della carrozzeria, la versatilità d’uso e lo spazio di carico diventano così ingredienti di una stessa ricetta. Una Jeep deve affrontare percorsi difficili, proteggere le parti più esposte, adattarsi alla vita quotidiana e offrire libertà di utilizzo, anche nelle nuove varianti elettrificate.

Questa evoluzione stilistica ha già trovato applicazione nei modelli più recenti lanciati in Europa, a partire da Nuova Avenger e Nuova Compass. Due vetture diverse, ma accomunate dalla volontà di rendere il linguaggio Jeep più moderno senza snaturarlo.

In un mercato in cui molti SUV finiscono per assomigliarsi Jeep prova a distinguersi ricordando che il proprio design nasce prima di tutto da un’idea di utilizzo: andare oltre l’asfalto, affrontare l’imprevisto e trasformare la robustezza in un linguaggio immediatamente riconoscibile su strada, anche nei modelli più compatti, elettrificati e urbani della gamma europea attuale.