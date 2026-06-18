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Stellantis Pro One presenta la nuova versione dei Compact Van: più spazio e valore per i professionisti

Stellantis Pro One lancia la nuova Smart Compact Van per rafforzare la leadership europea nei veicoli commerciali compatti. Basata su Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE, introduce soluzioni modulari come Flexiseat e Moduwork, più spazio di carico, motori multi-energia e prezzi più competitivi per i professionisti.

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Stellantis Pro One

Stellantis Pro One rafforza la sua leadership europea nei veicoli commerciali compatti e lo fa con una nuova proposta pensata per chi usa il van ogni giorno come vero strumento di lavoro. Durante un evento digitale europeo seguito da oltre 300 giornalisti e stakeholder, la divisione dedicata ai professionisti ha presentato la nuova versione Smart Compact Van, destinata ad ampliare una famiglia già al vertice del mercato.

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I numeri spiegano il peso dell’operazione. La gamma Compact Van è la più venduta a livello globale per Stellantis Pro One e in Europa, secondo i dati aggiornati ad aprile 2026, detiene una quota del 48,2%: quasi un veicolo su due del segmento porta uno dei marchi del gruppo. Le nuove denominazioni saranno Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE.

L’obiettivo è offrire un van più razionale, accessibile e modulare. Eric Laforge, Global Senior Vice President di Stellantis Pro One, ha spiegato che la leadership comporta una responsabilità precisa: ascoltare i clienti, anche quelli ancora da conquistare, e proporre soluzioni concrete. Da qui nasce un veicolo che conserva l’architettura di base, ma introduce un frontale con paraurti più ampio e protettivo, oltre a interni rivisti in profondità per migliorare ergonomia e sfruttamento degli spazi.

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Stellantis Pro One lancia i nuovi Compact Van con soluzioni modulari, più spazio di carico e prezzi competitivi per i professionisti

La novità più importante si chiama Flexiseat. Le analisi interne hanno mostrato che il 40% dei clienti non è interessato alla configurazione a tre posti e che i professionisti viaggiano da soli per circa il 90% del tempo lavorativo. Il nuovo sedile passeggero modulare e ribaltabile permette quindi di aumentare il volume di carico e, abbinato al Modutable, può trasformarsi in una piccola postazione da lavoro o in una superficie d’appoggio.

A completare l’offerta arrivano soluzioni come Moduconsole, console centrale removibile con vani e portabicchieri; Dashbox, plancia con spazi chiusi; Drivedrawer, cassetto sotto il sedile per laptop o tablet; e Moduwork, configurazione con terzo sedile centrale trasformabile in vano o supporto funzionale. Disponibile anche una presa da 220V.

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Stellantis Pro One

Le capacità operative restano solide: due lunghezze, portata utile da 750 kg a una tonnellata e volume di carico da 3,3 a 4,4 metri cubi. Sul fronte motori, la strategia è multi-energia: elettrico con autonomia fino a 270 km, tre propulsori termici manuali, due diesel e un benzina, e una versione mild-hybrid prevista per il prossimo anno.

Il tutto sarà proposto con prezzi competitivi, inferiori al resto della gamma. Una scelta chiara: difendere la leadership puntando su semplicità, funzionalità e valore reale per i professionisti.

Stellantis Pro One Smart Compact Van

Ogni marchio di Stellantis Oro One mantiene una propria identità: Citroën punta su comfort e accessibilità, Fiat Professional sulla massima semplicità operativa, Opel su robustezza e affidabilità, Peugeot su agilità e design distintivo. In un segmento sempre più affollato da concorrenti aggressivi, Stellantis Pro One prova così a trasformare il feedback dei clienti in vantaggio competitivo. Il nuovo Smart Compact Van non vuole stupire con effetti speciali, ma risolvere problemi pratici: più spazio, costi contenuti, flessibilità e una cabina davvero pensata per il lavoro quotidiano di ogni professionista moderno.

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