Stellantis Pro One presenta la nuova versione dei Compact Van: più spazio e valore per i professionisti

Stellantis Pro One rafforza la sua leadership europea nei veicoli commerciali compatti e lo fa con una nuova proposta pensata per chi usa il van ogni giorno come vero strumento di lavoro. Durante un evento digitale europeo seguito da oltre 300 giornalisti e stakeholder, la divisione dedicata ai professionisti ha presentato la nuova versione Smart Compact Van, destinata ad ampliare una famiglia già al vertice del mercato.

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I numeri spiegano il peso dell’operazione. La gamma Compact Van è la più venduta a livello globale per Stellantis Pro One e in Europa, secondo i dati aggiornati ad aprile 2026, detiene una quota del 48,2%: quasi un veicolo su due del segmento porta uno dei marchi del gruppo. Le nuove denominazioni saranno Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE.

L’obiettivo è offrire un van più razionale, accessibile e modulare. Eric Laforge, Global Senior Vice President di Stellantis Pro One, ha spiegato che la leadership comporta una responsabilità precisa: ascoltare i clienti, anche quelli ancora da conquistare, e proporre soluzioni concrete. Da qui nasce un veicolo che conserva l’architettura di base, ma introduce un frontale con paraurti più ampio e protettivo, oltre a interni rivisti in profondità per migliorare ergonomia e sfruttamento degli spazi.

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Stellantis Pro One lancia i nuovi Compact Van con soluzioni modulari, più spazio di carico e prezzi competitivi per i professionisti

La novità più importante si chiama Flexiseat. Le analisi interne hanno mostrato che il 40% dei clienti non è interessato alla configurazione a tre posti e che i professionisti viaggiano da soli per circa il 90% del tempo lavorativo. Il nuovo sedile passeggero modulare e ribaltabile permette quindi di aumentare il volume di carico e, abbinato al Modutable, può trasformarsi in una piccola postazione da lavoro o in una superficie d’appoggio.

A completare l’offerta arrivano soluzioni come Moduconsole, console centrale removibile con vani e portabicchieri; Dashbox, plancia con spazi chiusi; Drivedrawer, cassetto sotto il sedile per laptop o tablet; e Moduwork, configurazione con terzo sedile centrale trasformabile in vano o supporto funzionale. Disponibile anche una presa da 220V.

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Le capacità operative restano solide: due lunghezze, portata utile da 750 kg a una tonnellata e volume di carico da 3,3 a 4,4 metri cubi. Sul fronte motori, la strategia è multi-energia: elettrico con autonomia fino a 270 km, tre propulsori termici manuali, due diesel e un benzina, e una versione mild-hybrid prevista per il prossimo anno.

Il tutto sarà proposto con prezzi competitivi, inferiori al resto della gamma. Una scelta chiara: difendere la leadership puntando su semplicità, funzionalità e valore reale per i professionisti.

Ogni marchio di Stellantis Oro One mantiene una propria identità: Citroën punta su comfort e accessibilità, Fiat Professional sulla massima semplicità operativa, Opel su robustezza e affidabilità, Peugeot su agilità e design distintivo. In un segmento sempre più affollato da concorrenti aggressivi, Stellantis Pro One prova così a trasformare il feedback dei clienti in vantaggio competitivo. Il nuovo Smart Compact Van non vuole stupire con effetti speciali, ma risolvere problemi pratici: più spazio, costi contenuti, flessibilità e una cabina davvero pensata per il lavoro quotidiano di ogni professionista moderno.