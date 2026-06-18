Nuova Lancia Delta S4 Stradale: la visione digitale che sfida il nuovo corso Lancia

La nuova Lancia Delta S4 Stradale torna nuovamente protagonista sul web grazie ad un nuovo render digitale. Si tratta di un progetto firmato da Bruno Callegarin e pubblicato su Facebook ha riacceso una domanda che molti appassionati continuano a porsi: che futuro avrà la Delta nel nuovo corso del marchio?

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Un render digitale rilancia il mito della Lancia Delta S4 Stradale e riaccende il dibattito sul futuro Lancia

Le immagini mostrano una vettura bianca, spigolosa e minimale, esposta in un ambiente quasi museale. Il richiamo alla leggendaria Lancia Delta S4 Stradale è evidente nel nome, ma l’interpretazione è moderna, pulita, quasi architettonica. Sullo sfondo compare la scritta “Lancia: eleganza sottrattiva”, una formula che racconta bene lo spirito del render: togliere il superfluo per lasciare spazio a proporzioni, presenza scenica e identità.

Il lavoro di Callegarin arriva in un momento delicato per Lancia. Secondo il nuovo piano strategico di Stellantis, rivelato lo scorso 21 maggio dal CEO Antonio Filosa, il marchio è da poco passato sotto la gestione di Fiat. Una scelta che apre una fase nuova e che potrebbe incidere anche sulle priorità future del brand torinese.

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Nel precedente piano industriale, il ritorno della nuova Delta era indicato per il 2028. Oggi, però, non è ancora chiaro se quel progetto sarà confermato, modificato o rinviato. Proprio per questo, render come quello della nuova Lancia Delta S4 Stradale finiscono per alimentare il dibattito: non anticipano modelli di serie, ma intercettano il desiderio di rivedere Lancia su territori più emozionali.

Intanto, il presente del marchio passa dalla nuova Ypsilon e soprattutto dalla futura Lancia Gamma. Nelle scorse settimane sono state mostrate le prime immagini ufficiali del modello, in attesa del debutto vero e proprio e dell’apertura degli ordini prevista nella seconda metà dell’anno.

La nuova Lancia Gamma sarà un banco di prova decisivo per capire ambizioni, posizionamento e capacità commerciale del marchio. La Delta, invece, resta per ora sospesa tra memoria e futuro. E il render di Callegarin dimostra una cosa: il mito è ancora vivo. Non a caso, ogni ipotesi sul suo ritorno genera attenzione immediata.