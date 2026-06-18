Opel sceglie la continuità: Ralph Wangemann confermato fino al 2030

Opel sceglie la continuità in una fase decisiva per il futuro dell’azienda. Nell’ultima riunione, il Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH ha prorogato fino a gennaio 2030 il contratto di Ralph Wangemann, Direttore Generale delle Risorse Umane e del Lavoro. Una decisione che va oltre il semplice rinnovo manageriale e che rappresenta un segnale di stabilità per la casa di Rüsselsheim.

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Opel rinnova fino al 2030 Ralph Wangemann, segnale di stabilità mentre il marchio affronta nuove sfide industriali

Wangemann, 56 anni, conosce Opel dall’interno come pochi altri. Lavora per il marchio da oltre 25 anni e, nel corso della sua carriera, ha ricoperto diversi incarichi nel dipartimento delle risorse umane. Dal gennaio 2019 guida l’area HR, accompagnando l’azienda in una delle trasformazioni più complesse dell’intero settore automobilistico.

La sua conferma offre inoltre un punto di riferimento a migliaia di lavoratori, in un periodo in cui le scelte industriali incidono sempre più direttamente su competenze, formazione e occupazione del gruppo tedesco.

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La scelta di prolungare il suo mandato conferma la volontà di Opel di affrontare i prossimi anni puntando su esperienza, dialogo e capacità di mediazione. In un momento in cui l’industria europea dell’auto deve gestire elettrificazione, nuove competenze, riorganizzazioni produttive e pressione competitiva, il ruolo delle risorse umane diventa sempre più centrale.

A sottolinearlo è stato Xavier Chéreau, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH, che ha definito Wangemann una figura sinonimo di affidabilità, confronto e lungimiranza. Secondo Chéreau, insieme alle parti sociali, il manager ha contribuito in modo significativo a rendere il marchio di Stellantis e la Germania più pronte per il futuro.

Il rinnovo fino al 2030 conferma che Opel vuole svilupparsi in Germania in modo sostenibile, competitivo e responsabile, mantenendo saldo il legame con le proprie radici.