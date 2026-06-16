Stellantis “allarga” in Sudafrica: sei marchi sotto lo stesso tetto

Siamo a Newcastle, KwaZulu-Natal settentrionale, Sudafrica. Non proprio il primo luogo che viene in mente quando si parla di espansione globale del settore automotive, un problema nostro di percezione. Eppure è qui che Stellantis ha deciso di piantare un’altra bandierina, aprendo una concessionaria multimarca gestita da NTT Motor Group che riunisce sotto lo stesso tetto Citroën, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel e Peugeot.

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Sei marchi, un’unica sede. Invece di moltiplicare strutture sparse sul territorio, si concentra l’offerta in un punto solo, si ottimizzano i costi e si offre al cliente un’esperienza più fluida. Dalla scelta del veicolo all’assistenza post-vendita, tutto nello stesso posto. Con Wi-Fi e area ristoro inclusi: anche l’attesa del tagliando merita un certo confort.

La concessionaria è guidata da David Heennop, che avrà il compito di tenere insieme le esigenze commerciali e operative di sei brand con personalità, posizionamento e clientela piuttosto diversi tra loro. Mettere Leapmotor, il marchio cinese entrato nell’orbita Stellantis e ancora in cerca di identità nei mercati internazionali, nello stesso showroom di Jeep o Fiat richiede una certa abilità narrativa.

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Mike Whitfield, amministratore delegato di Stellantis Sudafrica, ha parlato di rafforzamento della presenza nei mercati chiave e di impegno per l’eccellenza. Il senso strategico c’è, al di là del lessico da investor relations. Il KwaZulu-Natal è una delle province più popolose del paese, Newcastle è un centro manifatturiero con una classe media in crescita, e presidiare quei mercati prima che lo facciano altri ha una razionalità industriale difficile da contestare.

Stellantis, a livello globale, sta attraversando una fase di riposizionamento non priva di turbolenze, tagli, revisioni di strategia, l’eredità complicata della gestione Tavares ancora da metabolizzare del tutto. Aprire nuove concessionarie in mercati emergenti è un segnale di fiducia nel futuro, o almeno di volontà di esserci. In Sudafrica come altrove, il gruppo sembra intenzionato a non sparire dai radar.