Nuova Lancia Sigma Coupé, eleganza e sportività nel segno della tradizione italiana

Un render pubblicato su LinkedIn dal creatore digitale Carlo Indelicato prova ad immaginare come potrebbe essere una nuova Lancia Sigma coupé. Il progetto immagina una coupé elegante e sportiva, capace di richiamare il grande patrimonio stilistico italiano e, allo stesso tempo, di proiettare Lancia in una dimensione più moderna e aggressiva.

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Un render immagina una nuova Lancia Sigma CXoupé moderna e sportiva, con richiami alla tradizione italiana

Indelicato ha accompagnato il lavoro con una riflessione chiara: “L’essenza del design automobilistico italiano”. Una frase che sintetizza bene lo spirito del render. La nuova Lancia Sigma Coupé nasce infatti come un omaggio alla capacità del design italiano di trasformare la memoria in futuro, senza limitarsi alla semplice nostalgia.

A colpire è soprattutto il modo in cui il progetto prova a reinterpretare alcuni elementi iconici del marchio. La calandra a calice, uno dei simboli più riconoscibili di Lancia, viene riletta in chiave contemporanea, più affilata e aerodinamica. Le proporzioni sono quelle di una gran turismo compatta e muscolosa, con cofano lungo, abitacolo arretrato, passaruota marcati e una coda dal taglio sportivo.

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Il contesto scelto non è casuale. Torino, con la Mole Antonelliana sullo sfondo, diventa una cornice silenziosa ma fortemente evocativa. È un richiamo alla storia dell’automobile italiana e al legame profondo tra Lancia, il capoluogo piemontese e la cultura del design. In questo scenario, la vettura immaginata da Indelicato sembra muoversi tra passato e futuro, tra eleganza classica e tensione sportiva.

Il risultato è un render che non pretende di anticipare un modello di serie, ma riesce comunque a suggerire una direzione possibile. In un momento in cui Lancia sta lavorando al proprio rilancio, la nuova Lancia Sigma Coupé immaginata da Carlo Indelicato diventa un esercizio visivo capace di riaccendere una domanda: e se il futuro del marchio passasse anche da una coupé emozionale, italiana fino in fondo?