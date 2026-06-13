Stellantis guarda a Dongfeng: il Brasile può diventare il nuovo laboratorio dell’elettrico cinese

Stellantis potrebbe prepararsi a una nuova mossa strategica in Sud America, questa volta guardando con decisione alla Cina. Dopo l’esperienza già avviata con Leapmotor, il gruppo automobilistico starebbe valutando un possibile investimento legato a Dongfeng, uno dei principali colossi cinesi dell’auto, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel settore dei veicoli elettrificati.

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Stellantis valuta un’intesa con Dongfeng per rafforzare l’elettrico in Brasile

L’ipotesi è emersa dalle parole di Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, durante alcuni colloqui con la stampa al termine del suo intervento all’Anfavea Visions 2026. La notizia, riportata dal portale AutoIndústria, apre scenari interessanti per il mercato regionale, dove la competizione con i costruttori cinesi è ormai sempre più serrata.

Una collaborazione tra Stellantis e Dongfeng non rappresenterebbe una novità assoluta a livello globale. Le due aziende, infatti, hanno già valutato iniziative comuni in Cina e in Europa, con l’obiettivo di commercializzare, progettare e persino produrre localmente veicoli elettrici sviluppati nel mercato cinese. Un approccio che consentirebbe al gruppo di accedere più rapidamente a tecnologie, piattaforme e soluzioni industriali oggi considerate tra le più avanzate al mondo.

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La strategia appare chiara: ridurre i tempi di sviluppo, contenere i costi e portare sul mercato prodotti competitivi in una fase in cui l’elettrificazione sta accelerando. Il modello seguito potrebbe essere simile a quello già sperimentato con Leapmotor, anche se al momento non è chiaro se Dongfeng opererebbe con un marchio autonomo, una rete dedicata o attraverso sinergie con brand già presenti nel portafoglio Stellantis.

Il nodo più delicato riguarda il futuro di marchi come Peugeot e Citroën in Sud America. Durante la conferenza stampa di maggio non sono stati annunciati nuovi piani di prodotto né investimenti specifici per i due costruttori francesi, alimentando interrogativi sulla loro posizione nel medio-lungo termine.