Dodge vuole un crossover di medie dimensioni: ipotesi coreana per la GLH

Dodge ha intenzione di scommettere in tutt’altro “materiale stradale” rispetto alle muscle car. La gamma americana si è già allargata con la nuova Charger in versione a due e quattro porte, mentre la Durango invecchia con una certa dignità e la Hornet fa del suo meglio nonostante sia, a tutti gli effetti, un’Alfa Romeo Tonale con un altro vestito addosso, ormai con due ruote nel cimitero.

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Quel che bolle in pentola è più interessante. Circola con insistenza l’ipotesi di un crossover di medie dimensioni tutto nuovo, ancora senza nome ufficiale, che dovrebbe appoggiarsi alla piattaforma STLA Large, la stessa che, nella variante Transverse, servirà da base per la Chrysler Airflow, la Jeep Cherokee, la Wagoneer S e la Recon. La variante Longitudinal, invece, toccherà in sorte a Charger, alle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia e alla prossima Maserati Levante.

Nel frattempo, la rete degli appassionati di rendering ha già cominciato a lavorare. L’account Instagram kdesignag ha tirato fuori una sigla che ha un certo peso specifico: GLH. Chi ha vissuto l’era della Dodge Omni GLH, prodotta tra il 1977 e il 1990, lunga poco più di quattro metri, trazione anteriore, motori quattro cilindri e un peso attorno alla tonnellata, capirebbe il riferimento.

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Il rendering proposto, però, prende una direzione piuttosto discutibile: l’ispirazione visiva è palesemente quella della Hyundai Ioniq 5 N, la versione ad alte prestazioni da 641 CV e 770 Nm che negli Stati Uniti parte da 66.200 dollari. Paraurti ridisegnati, qualche ritocco qua e là, e il gioco sarebbe fatto. O almeno, così sembra nell’immagine digitale.

Che Dodge si metta a rimarchiare una Hyundai è, realisticamente, uno scenario che non vedremo mai. Molto più probabile che il futuro crossover mid-size del marchio cresca sulle fondamenta della Chrysler Airflow, attesa in produzione a Windsor, in Ontario, a partire dal 2027. Il nome GLH, però, merita di tornare.