Peugeot: una partnership con la 24 Ore di Le Mans a 100 anni dalla prima partecipazione

Peugeot celebra il centenario della sua prima partecipazione alla iconica 24 Ore di Le Mans. Lo fa annunciando una collaborazione esclusiva proprio con l’eterna competizione di durata, che condurrà al debutto della Peugeot 24 Hours Le Mans Edition.

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Una partnership fra due icone del mondo dell’auto che mettono al centro i medesimi valori, fra i quali innovazione tecnologica, resistenza e prestigio tipicamente francese. L’inedito allestimento Peugeot 24 Hours Le Mans Edition sarà reso disponibile sulle 208, 308, 408, 3008 e 5008 a marchio Peugeot. Per ottenere ulteriori dettagli sulla gamma completa in termini di propulsori e specifiche tecniche, bisognerà attendere il lancio commerciale dei modelli che viene previsto al Costruttore del Leone durante la prossima edizione della 24 Ore di Le Mans.

Peugeot vuole rimarcare il proprio legame con le corse, ricordando i 100 anni dalla prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans

La competizione risulta essere parte integrante del DNA stesso di Peugeot. Già nel 1894 il costruttore francese partecipava alla prima gara della storia del motorsport, ovvero la Parigi – Rouen che era una gara di durata. Bisogna poi attendere il 1926 per la prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, giunta in quell’anno alla quarta edizione.

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Dopo aver conquistato tre vittorie ed essere trascorsi cento anni da quella prima volta, ancora oggi Peugeot rimane protagonista della 24 Ore di Le Mans impiegando nella classicissima francese e nel WEC due Peugeot 9X8 ricadenti nella categoria Hypercar. Per celebrare il centenario della prima edizione di questa competizione di durata, Peugeot e la 24 Ore di Le Mans hanno quindi annunciato una collaborazione esclusiva: un’alleanza naturale, frutto di valori e ambizioni condivise, quali innovazione e audacia tecnologica, resistenza e perseveranza, nonché espressione del patrimonio e del prestigio francese.

L’edizione speciale Peugeot 24 Hours Le Mans Edition offrirà a tutti i clienti del costruttore francese la possibilità di scegliere e vivere un’esperienza di guida essenzialmente su misura. Sarà disponibile, come già citato, sulle Peugeot 208, 308, 408, 3008 e 5008. L’edizione speciale si distinguerà comunque per un design esclusivo che esalta ulteriormente il carattere sportivo e francese di Peugeot, combinando l’elegante nero intenso con il blu distintivo della 24 Ore di Le Mans stessa. Le finiture particolarmente raffinate e la ricca dotazione di serie deriveranno da quanto già previsto per l’allestimento GT. Con questa nuova edizione speciale, Peugeot vuole dimostrare ancora una volta di mettere al centro il piacere di guida, permettendo ai suoi clienti di viverlo in tutte le sue forme.