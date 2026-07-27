Stellantis ridisegna la squadra in Spagna e Portogallo: nuovi vertici per Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Citroën e DS

Stellantis cambia alcuni degli uomini chiave alla guida dei propri marchi in Spagna e Portogallo. Dal 1° settembre entrerà in vigore una nuova organizzazione, costruita soprattutto attraverso spostamenti interni e affidata a manager che conoscono già bene il gruppo e il mercato iberico.

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Stellantis riorganizza i vertici in Iberia con nuovi responsabili per Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Citroën e DS

Tutti risponderanno direttamente a Zineb Ghout, da poco nominata amministratore delegato di Stellantis Iberia. L’idea è rendere più chiara la gestione dei vari marchi e accompagnare con maggiore attenzione una fase commerciale che, per alcune case del gruppo, sarà particolarmente importante.

Ángel Luis Sánchez prenderà in mano Fiat, Abarth e Lancia. Fino a oggi seguiva il polo premium formato da Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia, ma il nuovo incarico lo riporta vicino a Fiat, marchio con cui aveva già lavorato in passato nei Paesi Bassi.

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La sfida più delicata potrebbe riguardare proprio Lancia. Dopo anni di assenza, il marchio è tornato sul mercato spagnolo con la nuova Ypsilon e adesso deve trasformare questo rientro in una presenza vera e stabile. Non basterà vendere un nuovo modello: servirà rafforzare la rete, migliorare la visibilità del marchio e preparare il terreno per le prossime novità della gamma.

Paulo Carelli passerà invece alla guida di Alfa Romeo in Spagna e Portogallo, lasciando Fiat e Abarth. Per lui si tratta quasi di un ritorno a casa. Nel 2007 era già stato nominato direttore di Alfa Romeo Spagna, incarico mantenuto fino al 2011, quando si trasferì in Grecia per guidare il Gruppo Fiat.

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Nel 2017 Carelli tornò in Spagna come direttore vendite di Alfa Romeo e Jeep. Due anni più tardi assunse la responsabilità di entrambi i marchi, prima di diventare direttore di Jeep per l’intera penisola iberica con la nascita di Stellantis. Dal marzo 2025 seguiva anche Fiat e Abarth.

Stellantis

Nuno Coutinho sarà invece il nuovo responsabile di Citroën e DS Automobiles. Entrato in Peugeot Portogallo nel 2006, ha lavorato anche in Francia e Brasile, accumulando esperienza in ruoli commerciali e strategici.

Dal 2018 al 2023 si è occupato a livello globale delle vendite e dei prezzi di DS Automobiles. Successivamente ha assunto la guida di Citroën in Spagna e Portogallo. Ora riunirà sotto la propria responsabilità i due marchi francesi, portando con sé una conoscenza diretta di entrambi.