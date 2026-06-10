Olivier Francois premiato agli Autocar Awards 2026 per il successo di Grande Panda

Olivier Francois, CEO di FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, è stato insignito dell’“Editors’ Award 2026” agli Autocar Awards, uno dei riconoscimenti più autorevoli nel panorama automobilistico internazionale. Il premio celebra il contributo personale del manager al rilancio e al rafforzamento del marchio FIAT, tornato negli ultimi anni a ricoprire un ruolo centrale sia in Europa sia sui mercati globali.

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Olivier Francois riceve l’Editors’ Award 2026 agli Autocar Awards per il rilancio di FIAT e il successo della nuova Grande Panda

Alla guida del brand dal 2011, Francois ha accompagnato FIAT in una fase di profonda trasformazione, lavorando su identità, prodotto e comunicazione. Il percorso ha portato il marchio a recuperare parte del suo spirito più autentico: auto accessibili, dal carattere riconoscibile, pensate per un pubblico ampio e per una mobilità quotidiana più semplice. In questo quadro si inserisce anche la nuova Grande Panda, modello già premiato e indicato come uno dei simboli della nuova stagione del costruttore torinese.

Ricevendo il riconoscimento, Olivier Francois ha sottolineato il valore personale del premio, ricordando il lungo percorso compiuto alla guida di FIAT. Il manager ha spiegato di essere onorato per un riconoscimento assegnato da osservatori che comprendono il peso del prodotto e del marchio. Ha poi condiviso il merito con i team FIAT, evidenziando il lavoro svolto per rendere l’azienda più globale, più rilevante e nuovamente più vicina alle persone.

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Al centro della sua visione resta un’idea precisa: costruire una mobilità gioiosa e accessibile a tutti. Una formula che richiama la tradizione storica di FIAT, ma che oggi deve confrontarsi con nuove esigenze, dalla transizione energetica alla competizione globale, fino al ruolo sempre più strategico dei segmenti compatti.

Anche Mark Tisshaw, direttore di Autocar, ha motivato il premio riconoscendo a Francois il merito di aver guidato FIAT fuori da una fase complessa, riportandola verso un’identità più giocosa e contemporanea. Secondo Autocar, la Grande Panda rappresenta bene questo cambio di passo: un prodotto semplice, culturale e coerente con lo spirito del marchio.