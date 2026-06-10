Jeep Grand Cherokee più aggressiva che mai nella nuova ipotesi digitale

Jeep Grand Cherokee 2026 è appena entrata nella sua nuova fase evolutiva, ma il mondo digitale corre già oltre. Nikita Chuicko, artista virtuale noto sui social come “kelsonik”, ha immaginato una versione digitale del SUV premium americano ancora più aggressiva, trasformando il recente restyling in una proposta dal carattere sportivo. Il risultato è un’elaborazione non ufficiale, ma capace di accendere il dibattito tra gli appassionati.

Advertisement

Un render firmato Kelsonik reinterpreta la Jeep Grand Cherokee 2026 con look più sportivo

L’intervento parte dal frontale, reso più muscolare da un paraurti ridisegnato e da prese d’aria maggiorate. Il trattamento Shadow Line, firma ricorrente nelle creazioni digitali di kelsonik, elimina gli elementi cromati e li sostituisce con finiture grigio scuro. A completare l’immagine ci sono cerchi aftermarket a razze a Y, un diffusore nero e uno scarico sportivo con doppio terminale. Una ricetta semplice, ma sufficiente per dare alla Jeep Grand Cherokee un aspetto più dinamico e minaccioso.

La base, del resto, è già solida. Il restyling di metà ciclo della Jeep Grand Cherokee 2026, presentato a fine ottobre 2025, ha introdotto novità importanti, a partire dal nuovo motore Hurricane 4 Turbo da 2,0 litri. Il quattro cilindri turbo eroga 324 cavalli e 332 lb-ft di coppia, con una capacità di traino dichiarata di 6.200 libbre, valore di riferimento nella categoria.

Advertisement

Non meno rilevante l’aggiornamento dell’abitacolo. La plancia ospita ora un display infotainment da 12,3 pollici, uno schermo passeggero da 10,25 pollici, tecnologia Active Driving Assist e un sistema audio premium McIntosh a 19 altoparlanti. Fuori, arrivano una griglia a sette feritoie rivista, nuovi fari, paraurti aggiornati, finiture inedite e tre colori: Steel Blue, Copper Shino e Fathom Blue.

Jeep ha inoltre razionalizzato la gamma intorno agli allestimenti Laredo, Limited e Summit. Negli Stati Uniti, il listino parte da 38.920 dollari per la versione Laredo 4×2 a cinque posti, mentre l’edizione 85° anniversario sale a 50.415 dollari. Al vertice resta la Summit a tre file, proposta a 62.600 dollari.