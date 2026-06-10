Opel Mokka entra ad Affari Tuoi: nuova sorpresa nel gioco dei pacchi di Rai 1

Affari Tuoi, il game show simbolo dell’access prime time di Rai 1, aggiunge un nuovo tassello alla sua storia di successi. Il programma condotto da Stefano De Martino, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, società di Banijay Entertainment, inaugura infatti una collaborazione con Opel, resa possibile da Rai Pubblicità. La collaborazione vedrà protagonista Opel Mokka.

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Opel Mokka arriva ad Affari Tuoi con un Super Premio dedicato

Con oltre 3000 puntate prodotte, il format si conferma tra i giochi a premi più longevi e popolari della televisione italiana. Ogni sera venti concorrenti, in rappresentanza delle regioni del Paese, si sfidano tra scelte, intuizioni e colpi di scena. Il concorrente sorteggiato, affiancato da un partner, deve difendere il proprio pacco fino al termine della partita oppure valutare le offerte del “famigerato Dottore”, figura ormai entrata nell’immaginario del pubblico.

La novità è il Super Premio Opel, che arricchisce la dinamica del gioco con una posta aggiuntiva di forte richiamo: Opel Mokka, il SUV compatto e dinamico della casa tedesca, tra i modelli più apprezzati dal mercato italiano.

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Opel Mokka porta in televisione il linguaggio più recente del marchio con il Blitz. Le linee audaci e pulite, il frontale Opel Vizor e un’impostazione moderna ne hanno fatto un modello riconoscibile, capace di unire stile, tecnologia e concretezza. Il nuovo corso prosegue anche nell’abitacolo, dove la filosofia “detox” privilegia essenzialità e funzionalità. I tessuti utilizzano materiali con contenuto riciclato, mentre il volante, appiattito nella parte superiore e inferiore e realizzato in materiale vegano, richiama la cifra stilistica esterna.

Disponibile in Italia con motore benzina da 136 CV, tecnologia ibrida a 48 volt da 145 CV e versione Electric da 156 CV con autonomia fino a 403 chilometri WLTP, Opel Mokka porta ad Affari Tuoi un premio che parla di innovazione accessibile.

I listini partono da 27.850 euro in Italia per il benzina, 30.850 euro per l’ibrido e 36.850 euro per l’elettrico. Un innesto pensato per valorizzare il racconto del prodotto dentro il rito della partita televisiva.