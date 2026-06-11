Fiat in Brasile da 50 anni: il compleanno diventa uno show televisivo

Fiat celebra i suoi 50 anni in Brasile scegliendo di raccontare non solo automobili, fabbriche e modelli di successo, ma soprattutto persone. Martedì 9, il marchio ha lanciato una partnership commerciale con Globo per il programma “Que História é Essa, Porchat?”, in onda su GNT e TV Globo. Nei prossimi mesi, dodici storie legate a Fiat saranno portate in tv attraverso i racconti di clienti, dipendenti, personaggi famosi e appassionati del brand.

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Fiat festeggia 50 anni in Brasile con un progetto TV che racconta storie vere di clienti, dipendenti e fan legati al marchio

L’idea è semplice ma efficace: mostrare quanto Fiat sia entrata nella vita quotidiana dei brasiliani. Non soltanto come marchio automobilistico, ma come presenza familiare, spesso legata a ricordi personali, viaggi, lavoro, prime auto e momenti importanti. In mezzo secolo di attività nel Paese, Fiat è diventata parte del paesaggio urbano e affettivo del Brasile, accompagnando generazioni diverse con modelli che hanno segnato la mobilità popolare.

Ad aprire la serie è la storia di Robson Cotta, ingegnere meccanico che ha lavorato in Fiat per quasi quarant’anni. Dentro l’azienda è considerato una sorta di “leggenda”, non solo per la lunga carriera, ma anche per il ruolo avuto in progetti fondamentali per il marchio. Tra questi c’è lo sviluppo e l’adattamento della Fiat Uno al mercato brasiliano.

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La Uno arrivò in Brasile nel 1984 e, da quel momento, entrò rapidamente nella vita di milioni di automobilisti. Compatta, pratica, riconoscibile e accessibile, è diventata molto più di una semplice vettura: per tanti brasiliani è stata la prima auto, il mezzo per andare al lavoro, partire in vacanza o costruire piccoli grandi ricordi di famiglia. La sua uscita di produzione nel 2021, nello stesso anno del pensionamento di Cotta, ha assunto così un valore quasi simbolico.

FCA – Fiat Chrysler Automobiles . Foto Leo Lara/Studio Cerri

Il progetto, ideato dall’agenzia Leo insieme a Globo, punta proprio su questa dimensione umana. Le storie selezionate mostreranno Fiat da prospettive diverse, raccontando episodi reali in cui il marchio ha avuto un ruolo nella vita delle persone. L’iniziativa vivrà anche sui social media, con contenuti realizzati in collaborazione con ViU.

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“Que História é Essa, Porchat?” va in onda ogni martedì alle 21:45 su GNT, mentre la nuova stagione arriverà su TV Globo a luglio. Per Fiat, il cinquantesimo anniversario in Brasile diventa così l’occasione per celebrare un legame costruito nel tempo, fatto di industria, memoria e storie condivise.