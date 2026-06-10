Alfa Romeo Giulia, Spielberg la trasforma nella vera star di Disclosure Day

Steven Spielberg torna alla fantascienza, ma questa volta porta con sé anche il rombo di una berlina italiana. In Disclosure Day, il nuovo film in uscita nelle sale dal 10 giugno, accanto a Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth e Colman Domingo c’è infatti una protagonista inattesa: un’Alfa Romeo Giulia Q4 rossa, chiamata a sostenere alcune delle sequenze più tese e spettacolari del racconto.

Advertisement

Nel nuovo film di Spielberg, la Alfa Romeo Giulia Q4 rossa protagonista di fughe e inseguimenti

Il film mescola thriller cospirativo, fantascienza e road movie. Al centro della storia ci sono Margaret Fairchild, interpretata da Emily Blunt, e Daniel Kellner, volto di Josh O’Connor. Lei è una presentatrice meteo di una tv locale di Kansas City; lui lavora nella cybersicurezza per la Wardex, una società misteriosa che custodisce prove legate all’esistenza degli alieni fin dall’incidente di Roswell del 1947. La loro fuga diventa il cuore narrativo del film, mentre forze oscure cercano di impedire che la verità sull’universo venga rivelata all’umanità.

È qui che entra in scena l’Alfa Romeo Giulia, trasformata da Spielberg in un vero strumento di tensione cinematografica. La vettura del Biscione accompagna i protagonisti in buona parte della corsa, tra inseguimenti, cambi di ritmo e atmosfere che richiamano il cinema d’azione degli anni Settanta.

Advertisement

Il regista ha raccontato di volere una storia capace di partire subito forte e di trascinare il pubblico in un viaggio fisico, quasi da “capelli spettinati”. La Giulia, in questo senso, diventa molto più di un mezzo di trasporto: è il corpo meccanico della fuga.

Spielberg guarda esplicitamente ai thriller paranoici del passato, ma anche alla propria filmografia. La passione per gli extraterrestri attraversa tutta la sua carriera, da Firelight, realizzato a 17 anni, fino a Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. l’extra-terrestre e La guerra dei mondi. In Disclosure Day, però, la tensione cosmica incontra l’asfalto.

Una delle sequenze più attese vede l’Alfa Romeo Giulia spinta al limite fino allo scontro con un treno in corsa, momento che richiama l’energia primordiale di Duel, il primo lungometraggio di Spielberg. Il risultato promette un film dove alieni, complotti e motori convivono nello stesso battito. E dove l’auto italiana, almeno per qualche momento, ruba la scena alle stelle.