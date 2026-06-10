Nuova Citroën 2CV, i francesi sognano il colpo grosso tra nostalgia e prezzo basso

La nuova Citroën 2CV potrebbe essere una delle sorprese più curiose del Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il condizionale resta d’obbligo, perché al momento non è ancora chiaro se Citroën porterà in passerella un prototipo o un modello già vicino alla produzione. Ma l’idea di rivedere un nome così importante basta da sola a riaccendere l’attenzione.

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La nuova Citroën 2CV potrebbe tornare elettrica e accessibile, con stile retrò, autonomia di 257 km e un prezzo attorno ai 15.000 euro

La 2CV originale, prodotta dal 1949 al 1990 in oltre cinque milioni di esemplari, è diventata un pezzo di storia francese su quattro ruote. Era l’auto delle campagne, delle famiglie, degli studenti, dei lunghi viaggi fatti senza fretta. Pochi fronzoli, tanta sostanza. Economica, robusta, riconoscibile al primo sguardo. In fondo, il suo segreto era tutto lì: fare bene le cose essenziali.

Oggi Citroën sembra voler ripartire proprio da quella filosofia, ma con un linguaggio nuovo. La nuova Citroën 2CV dovrebbe essere elettrica, compatta e accessibile, con uno stile moderno ma chiaramente legato al passato. Il teaser già mostrato lascia intuire un’impostazione retrò, pensata per parlare a chi ricorda la 2CV storica ma anche a chi cerca una piccola elettrica diversa dalle altre.

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Il prezzo potrebbe essere la vera chiave del progetto. Si parla di un obiettivo intorno ai 15.000 euro, una cifra che collocherebbe la nuova Citroën 2CV tra la piccola Ami e la e-C3. In questo modo Citroën potrebbe entrare nel cuore del mercato delle elettriche economiche, sfidando modelli come Dacia Spring, Hyundai Inster e Leapmotor T03. L’autonomia ipotizzata, circa 257 chilometri, sarebbe più che sufficiente per l’uso urbano e per gli spostamenti quotidiani.

Nel frattempo, anche i designer digitali hanno iniziato a immaginare il suo volto. Andrei Avarvarii, conosciuto sui social come “avarvarii”, ha realizzato per Motor Mag una possibile interpretazione della 2CV elettrica. Non è un progetto ufficiale, ma rende bene l’idea dell’attesa che circonda questo ritorno.

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Se Citroën riuscirà davvero a mettere insieme memoria, semplicità e prezzo giusto, la nuova Citroën 2CV potrebbe diventare una piccola elettrica popolare, nel senso più autentico del termine.