Fiat Grande Panda, che colpo in Inghilterra: entra tra le migliori compatte per famiglia insieme a Golf, Mini e BMW

Fiat Grande Panda continua a far parlare di sé anche fuori dai confini italiani. Il mensile inglese Car, una delle testate automobilistiche più autorevoli del Regno Unito, ha inserito il nuovo B-SUV dello storico marchio torinese nella sua classifica delle migliori auto compatte per famiglia. Un riconoscimento importante per un modello che, in Italia, sta già recitando un ruolo da protagonista sul mercato.
Fiat Grande Panda conquista la stampa inglese: Car la inserisce tra le migliori compatte per famiglia
Secondo la graduatoria stilata da Car, la Fiat Grande Panda occupa la quinta posizione. La vettura viene descritta come un’auto capace di unire stile e sostanza, con un’impostazione concreta, conveniente e versatile.
Non tutto, però, viene promosso senza riserve: la rivista segnala infatti una certa scomodità nella zona posteriore, dettaglio che non compromette comunque il giudizio complessivo, definito positivo. La versione consigliata è la MHEV, mild hybrid con motore 1.2 litri, soluzione pensata per chi cerca consumi contenuti e praticità nell’uso quotidiano.
Davanti alla “Pandona” si piazza un nome storico come la Volkswagen Golf, quarta classificata. La compatta tedesca viene definita da Car come “il modello per famiglie di default”, grazie a una ricetta consolidata fatta di qualità costruttiva, spazio e affidabilità. La motorizzazione suggerita è il 1.5 TSI, considerato uno dei punti di forza della gamma.
Sul gradino più basso del podio troviamo la Mini Countryman, premiata per il piacere di guida e per il comfort, tanto da essere indicata quasi come un’alternativa alla Nissan Qashqai. Restano, però, alcuni optional dal prezzo elevato, elemento che può far lievitare sensibilmente il conto finale.
Seconda posizione per la Peugeot 208, che secondo la testata britannica “sembra ancora funky dopo anni”. Una compatta senza grandi criticità, proposta con diverse motorizzazioni e apprezzata soprattutto nella versione d’ingresso, giudicata già completa per le esigenze di una famiglia.
In vetta alla classifica c’è invece la BMW Serie 1. Interni di alto livello, tecnologia e piacere di guida sono gli elementi che convincono Car, anche se il prezzo resta il principale limite. La qualità, sottolinea la rivista, si paga.