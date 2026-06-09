Fiat 600 a benzina, ordini aperti in UK: la gamma si allarga con il nuovo motore da 100 CV

FIAT amplia la gamma della 600 nel Regno Unito e apre gli ordini della nuova Fiat 600 a benzina, una versione pensata per chi cerca un crossover compatto, moderno e più accessibile. Le prime consegne ai clienti britannici sono previste per la fine dell’estate.

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Fiat 600 a benzina disponibile anche nel Regno Unito

L’arrivo del nuovo motore a benzina allarga il campo di scelta per il pubblico della 600. Dopo le versioni elettriche e ibride, FIAT introduce una proposta più tradizionale, abbinata a un cambio manuale a sei marce. Una soluzione che guarda a chi vuole un’auto semplice da usare, efficiente nei consumi e ancora legata a un’esperienza di guida diretta.

Il nuovo propulsore turbo da 100 CV diventa il punto d’ingresso della gamma. Sotto il cofano della Fiat 600 a benzina c’è un tre cilindri da 1,2 litri, con trazione anteriore e cambio manuale. Una configurazione familiare, ma aggiornata nei contenuti tecnici. Il motore utilizza infatti una catena di distribuzione silenziosa, un turbocompressore a geometria variabile e un sistema di iniezione diretta ad alta pressione a 350 bar.

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Sono dettagli che contano soprattutto nella guida quotidiana. In città, nei tragitti casa-lavoro, nelle percorrenze extraurbane leggere. L’obiettivo è offrire una risposta fluida, consumi equilibrati e una sensazione di controllo immediata. Il cambio manuale aggiunge un coinvolgimento che molti automobilisti continuano ad apprezzare.

La Fiat 600 a benzina dichiara consumi compresi tra 49,6 e 50,4 mpg nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 tra 127 e 129 g/km. Valori che la collocano come alternativa concreta all’interno di una gamma ormai articolata su più alimentazioni. Benzina, ibrido ed elettrico convivono così nella stessa famiglia, lasciando al cliente la possibilità di scegliere la formula più adatta alle proprie abitudini.

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La nuova versione sarà disponibile in tutti gli allestimenti: POP, Icon, Sport e La Prima. I prezzi nel Regno Unito partono da 23.995 sterline per la POP. La Icon sale a 24.995 sterline, mentre Sport e La Prima arrivano a 26.995 sterline.