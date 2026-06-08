FIAT Grande Panda e Pandina, offerte accattivanti a giugno 2026 per il noleggio a lungo termine

A giugno 2026 la famiglia Panda torna protagonista anche nel noleggio a lungo termine, con due modelli pensati per esigenze diverse ma fedeli alla stessa idea di mobilità: semplice, pratica e accessibile. Da un lato c’è la FIAT Grande Panda 1.2 Business 100 CV, più recente, spaziosa e versatile. Dall’altro la FIAT Pandina 1.0 FireFly Hybrid Icon S&S 65 CV, che conserva lo spirito compatto e cittadino della Panda più tradizionale.

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A giugno 2026 doppia offerta per il noleggio a lungo termine: Fiat Pandina city e Fiat Grande Panda più spaziosa, con canoni e formule divers

La Pandina resta una scelta molto coerente per chi usa l’auto soprattutto in città. È piccola, facile da gestire nel traffico e pensata per chi cerca una vettura senza complicazioni, adatta agli spostamenti quotidiani. Il motore 1.0 FireFly Hybrid da 65 CV conferma questa impostazione: consumi contenuti, guida semplice e una formula adatta a chi percorre tragitti brevi o medi.

Nel noleggio a lungo termine, la Pandina può interessare chi vuole evitare l’acquisto diretto e preferisce un canone mensile già definito. Le offerte di giugno prevedono tre possibilità. Con un anticipo di 5.000 euro, il canone è di 183 euro al mese per 36 mesi e 30.000 chilometri inclusi. Con 2.500 euro di anticipo, il canone sale a 248 euro mensili per 60 mesi e 50.000 chilometri. Senza anticipo, invece, si arriva a 290 euro al mese, sempre per 60 mesi e 50.000 chilometri.

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La Grande Panda si rivolge invece a chi cerca qualcosa in più. La versione 1.2 Business da 100 CV offre maggiore potenza e una vocazione più trasversale. Può andare bene in città, ma guarda anche a chi affronta percorsi extraurbani con maggiore frequenza. Per questo può risultare interessante per famiglie, professionisti e automobilisti che hanno bisogno di un’auto pratica, ma più completa.

Anche per la Grande Panda sono previste tre formule di noleggio. Con 5.000 euro di anticipo, il canone è di 227 euro al mese per 36 mesi e 30.000 chilometri. Con anticipo di 2.500 euro, si passa a 285 euro mensili per 48 mesi e 40.000 chilometri. La formula senza anticipo prevede invece un canone di 329 euro al mese per 60 mesi e 50.000 chilometri.