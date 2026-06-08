Alfa Romeo Coupé Concept, una visione da sogno per il futuro del Biscione

Un’Alfa Romeo coupé moderna, sportiva, bassa e aggressiva. Per ora non esiste nei piani ufficiali del marchio, ma sta già facendo parlare gli appassionati. Si chiama Alfa Romeo Coupé Concept ed è un render realizzato dal creatore digitale Carlo Indelicato, pubblicato su LinkedIn nei giorni scorsi come vera e propria dichiarazione d’amore verso il Biscione.

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Un render immagina una Alfa Romeo Coupé Concept moderna e aggressiva, ispirata al DNA del Biscione

Lo stesso autore ha chiarito subito la natura del progetto, con un tono ironico e appassionato: “Va bene, lo ammetto: per ora esiste solo sulla carta (e nei miei sogni). Ma d’altronde, sognare non costa nulla… e sognare un’Alfa Romeo coupé costa ancora meno! Benvenuta!!!”. Una frase che racconta bene lo spirito dell’iniziativa: non un’anticipazione ufficiale, ma una visione personale di ciò che molti alfisti vorrebbero rivedere nella gamma del marchio.

Il render immagina una Alfa Romeo coupé dal design muscoloso e contemporaneo, con proporzioni da vera sportiva. Il frontale è dominato dal classico scudetto centrale, reinterpretato in chiave moderna e affiancato da fari sottili, prese d’aria generose e superfici scolpite. La fiancata è filante, con un cofano lungo, abitacolo arretrato e una coda compatta, elementi che richiamano la tradizione delle grandi coupé italiane.

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La proposta di Indelicato colpisce soprattutto perché arriva in un momento in cui il pubblico continua a chiedere ad Alfa Romeo modelli emozionali, capaci di andare oltre la logica dei SUV e delle berline. L’Alfa Romeo Coupé Concept sembra parlare proprio a quella parte di appassionati che sogna il ritorno di una sportiva pura, elegante ma cattiva, moderna ma fedele al DNA del marchio.

Naturalmente, si tratta solo di un progetto digitale. Non ci sono conferme, programmi industriali o indicazioni su un possibile modello di serie. Eppure il render funziona perché intercetta un desiderio reale: rivedere Alfa Romeo protagonista anche nel mondo delle coupé.