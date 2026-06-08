Alfa Romeo, il concept digitale che osa più dei modelli ufficiali

Alfa Romeo continua a essere uno dei marchi più amati dagli appassionati, anche quando le novità ufficiali procedono con il contagocce. Ed è proprio in questo spazio lasciato libero dall’attesa che si inserisce il mondo dei render digitali, dove designer indipendenti e creatori digitali provano a immaginare il futuro del Biscione.

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Un render indipendente immagina una Alfa Romeo radicale: SUV coupé a due porte, frontale aggressivo e firma luminosa Quadrifoglio

Tra le proposte più interessanti circolate online c’è quella firmata da Diego Edmundo Hidalgo, conosciuto sui social come dehsign66. Il designer ha immaginato una nuova Alfa Romeo dal carattere sportivo e radicale, battezzata Rivelle: un SUV coupé a due porte che, pur non essendo un progetto ufficiale, prova a suggerire una possibile direzione stilistica per il marchio italiano.

Il concept punta tutto sull’impatto visivo. Il frontale è aggressivo, basso e largo, con uno scudetto Alfa Romeo decisamente più grande rispetto agli attuali modelli di serie. La calandra si estende idealmente verso i passaruota anteriori, dando alla vettura una presenza scenica molto forte. Ai lati compaiono fari sdoppiati, una soluzione che rafforza l’effetto sportivo e rende il muso più moderno e tagliente.

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Uno degli elementi più originali riguarda le luci diurne anteriori. Hidalgo ha immaginato di utilizzare il Quadrifoglio come firma luminosa a LED, trasformando uno dei simboli più iconici di Alfa Romeo in un tratto distintivo del design. Un’idea audace, pensata per rendere la vettura immediatamente riconoscibile anche a distanza.

La carrozzeria segue le proporzioni tipiche di un SUV coupé, ma con una scelta ancora più estrema: solo due porte, integrate in un profilo slanciato e muscoloso. Il risultato è una vettura che mescola l’impostazione rialzata di un crossover con l’anima emozionale di una coupé sportiva. Una formula poco comune, ma perfettamente coerente con l’immagine più passionale del Biscione.

Anche il posteriore cambia registro rispetto alle Alfa Romeo attuali. Il render mostra gruppi ottici ridisegnati, linee tese e un portellone con effetto grigliato, pensato per dare alla coda un aspetto più tecnico e scenografico. Insomma sicuramente un’ipotesi suggestiva ed interessante che però al momento non trova riscontro nella realtò.

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Alfa Romeo al momento è impegnata nel realizzare il suo nuovo piano dove punterà forte sul segmento C con le eredi di Giulietta e Tonale mentre rimane ancora il mistero sulla sorte delle future Giulia e Stelvio.