La Ferrari 849 Testarossa vola sul circuito di Monte Carlo, prima del GP Monaco F1 | Video

Il Gran Premio di Monaco è l’appuntamento più glamour del campionato del mondo di Formula 1. In vista dell’edizione 2026, che andrà in scena domani, possiamo goderci un video della Ferrari 849 Testarossa impegnata in un hot lap sul circuito di Monte Carlo, dove domenica si sfideranno i bolidi del Circus.

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Al volante della “rossa” c’è un pilota molto noto agli appassionati: Charles Leclerc che, insieme a Lewis Hamilton, difende i colori del “cavallino rampante” nella massima categoria del motorsport. L’invidiabile ruolo di passeggero è toccato a Carlo Vanzini, giornalista e telecronista sportivo, che copre le gare di Formula 1 per Sky Sport F1. Beato lui!

Scorrendo i fotogrammi, nati da riprese on board, si coglie la velocità dell’azione. Incredibile il flusso di adrenalina, che inebria gli appassionati già attraverso il video, figuriamoci a bordo della sportiva emiliana. Protagonista dell’azione è la già citata Ferrari 849 Testarossa, nata per raccogliere il testimone della SF90 Stradale. Anche se la sua estetica non mette tutti d’accordo, l’eccellenza ingegneristica di questa berlinetta è fuori discussione.

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Nella carrozzeria ci sono delle citazioni di alta scuola, come le alette nello specchio di coda, esplicito omaggio a mostri sacri dell’universo endurance come le 512 S e 512 M. Il nome del modello svela la sua architettura, raccontando che si tratta di una vettura a 8 cilindri con una cilindrata unitaria di circa 490 centimetri cubi. Testarossa sta ad evidenziare, come sulle antesignane, la verniciatura rossa dei coperchi delle punterie.

Cuore pulsante della supercar in esame è un motore V8 biturbo da 4.0 litri, posizionato alle spalle dell’abitacolo, che sviluppa 830 cavalli di potenza (e la componente sonora). Alla scuderia si aggiungono i “quadrupedi” messi sul piatto dai tre cuori elettrici (due all’anteriore e uno al posteriore), per una potenza massima combinata di ben 1.050 CV.

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Incredibile il quadro prestazionale della Ferrari 849 Testarossa, che brucia in meno di 2.3 secondi lo scatto da 0 a 100 km/h e in 6.35 secondi quello da 0 a 200 km/h. La punta velocistica si spinge oltre la soglia dei 330 km/h. Sono cifre impressionanti, ma non quanto il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano: 1’17″50. Solo la F80 e la SF90 XX Stradale fanno meglio di lei.

Eccezionale anche il feeling di guida. La trazione integrale on-demand e il sistema torque vectoring lavorano in sinergia con un paio di turbine maggiorate (le più grandi mai viste su una Ferrari di gamma) e soluzioni elettroniche all’avanguardia come l’ABS Evo e il sistema di stima FIVE. Ne derivano dinamiche al top, assistite da un’efficienza aerodinamica che raggiunge vette incredibili, generando 415 kg di downforce a 250 km/h.

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Rispetto alla SF90 Stradale, la Ferrari 849 Testarossa segna dei passi in avanti anche nell’abitacolo, dove l’ergonomia si sposa con il gradito ritorno di alcuni comandi fisici. La colonna sonora è stata ottimizzata, creando un quadro “audio” migliore della progenitrice. Con lei il sound del V8 è diventato più pieno e adrenalinico a tutti i regimi, pur non potendo eguagliare la magia dei V12.

Ai puristi della pista viene data la possibilità di scegliere l’allestimento “Assetto Fiorano“: una cura dimagrante di 30 kg a base di carbonio e titanio, supportata da sospensioni Multimatic e molle alleggerite per una dinamica di guida semplicemente affilata. Anche la versione “standard”, come quella protagonista del video, appaga al meglio, come ci si aspetta da un prodotto best in class. A voi i fotogrammi. Buona visione!