Alfa Romeo Germania celebra la Festa Nazionale Italiana con la presentazione in anteprima della Giulia Quadrifoglio Oro

Alfa Romeo ha scelto Berlino per presentare per la prima volta in Germania la nuova Giulia Quadrifoglio Oro. E lo ha fatto in un luogo tutt’altro che casuale: l’Ambasciata d’Italia, durante le celebrazioni della Festa Nazionale Italiana e nel pieno della “Settimana Italiana”, il calendario di eventi che accompagna la Festa della Repubblica.

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Alfa Romeo debutta a Berlino la Giulia Quadrifoglio Oro, serie speciale per la Germania

Una cornice che racconta bene il senso dell’operazione. Il 2 giugno, all’estero, è anche il momento in cui l’Italia mostra il meglio di sé: cultura, stile, industria, capacità di innovare restando fedele alla propria identità. Per Alfa Romeo, quindi, è stata l’occasione giusta per portare a Berlino una vettura che parla italiano, ma che guarda in modo speciale alla Germania.

La protagonista della serata è stata infatti la Giulia Quadrifoglio Oro, una serie speciale nata proprio per il mercato tedesco. Un omaggio a un Paese che ha avuto un ruolo centrale nella storia recente di questo modello. Negli ultimi dieci anni, in Germania sono state vendute più Giulia Quadrifoglio che in qualsiasi altro mercato. Un risultato che conferma il legame forte tra il pubblico tedesco e la berlina sportiva del Biscione, apprezzata anche attraverso numerosi riconoscimenti ricevuti nel Paese.

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Il nome scelto non è nuovo nella storia Alfa Romeo. “Oro” richiama una denominazione usata tra gli anni Settanta e Ottanta per indicare le versioni più ricche e raffinate di diversi modelli. Oggi quel nome torna sulla Giulia Quadrifoglio, nel 2026, anno del 103° anniversario del Quadrifoglio.

Alla presentazione ha partecipato anche Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germany, che ha sottolineato il valore simbolico dell’evento: «La Festa della Repubblica è un’occasione speciale per celebrare la cultura, la tradizione e l’innovazione italiana. Il fatto di aver potuto presentare la Giulia Quadrifoglio Oro per la prima volta in questo contesto conferisce a questa ricorrenza un significato particolare. L’edizione speciale Oro è anche un omaggio alla Germania, il mercato più importante al mondo per la Giulia Quadrifoglio».