Lancia, l’hot hatch digitale che riaccende il sogno sportivo del marchio

Una Lancia compatta, muscolosa e dal carattere sportivo. È questa l’idea alla base del lavoro pubblicato nelle scorse ore sui social dal creatore digitale Bruno Callegarin, che ha immaginato una hot hatch pensata per rinnovare l’immagine del marchio torinese e riportarlo in un territorio più emozionale.

Advertisement

Un render immagina una Lancia compatta e sportiva per rilanciare il marchio, con linee moderne e ipotesi di motori turbo fino a 230 CV

Il progetto mostra una vettura dalle proporzioni compatte ma molto decise, con un frontale basso e largo, fari sottili e un’impostazione stilistica moderna. La fiancata è pulita, con superfici tese, passaruota ben marcati e cerchi dal disegno sportivo. Il posteriore, invece, punta su una firma luminosa sottile e su volumi netti, cercando un equilibrio tra eleganza e aggressività.

Callegarin ha accompagnato le immagini con un’indicazione chiara: “Un’hot hatch Lancia per rinnovare il marchio”. Nella sua visione, la vettura potrebbe essere proposta con motorizzazioni a quattro cilindri turbo da 1.6 litri e 2.0 litri, con potenze comprese rispettivamente tra 180 e 230 CV. Una scelta che riporterebbe Lancia in un segmento dal forte contenuto passionale, dove prestazioni, design e identità contano almeno quanto la tecnologia.

Advertisement

Va sottolineato che si tratta di una proposta indipendente, non di un modello ufficiale. Tuttavia, il tema arriva in un momento particolarmente interessante per Lancia. Dopo il recente debutto della nuova Gamma, gli appassionati attendono di capire quale sarà la direzione concreta del marchio, ora sotto la gestione di Fiat.

I piani precedenti prevedevano il ritorno della nuova Lancia Delta nel 2028, ma il quadro potrebbe essere cambiato. La nuova organizzazione interna al gruppo potrebbe infatti portare a una revisione delle priorità, dei tempi e del posizionamento dei futuri modelli.

Proprio per questo, l’idea di una compatta sportiva firmata Lancia torna a far discutere. Il marchio ha una storia fatta di eleganza, innovazione e grandi successi nelle competizioni. Una hot hatch moderna potrebbe rappresentare un modo efficace per parlare a una nuova generazione di automobilisti, senza perdere il legame con la propria identità.