FIAT porta la mobilità sostenibile a CinemAmbiente 2026

FIAT affianca CinemAmbiente 2026 come Mobility Partner e sceglie di farlo a Torino, una città che per il marchio non è mai stata un luogo qualunque con la Topolino. Qui FIAT ha costruito la propria storia industriale, ma anche un rapporto profondo con il territorio, con le persone e con l’evoluzione della mobilità italiana.

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FIAT sarà Mobility Partner di CinemAmbiente 2026 a Torino, sostenendo il festival che unisce cinema, ambiente e nuove idee di mobilità.

Dal 3 al 7 giugno 2026, la 29ª edizione del festival porterà nel capoluogo piemontese film, documentari, incontri e dibattiti dedicati all’ambiente. CinemAmbiente, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, è da tempo uno degli appuntamenti più autorevoli per raccontare la sostenibilità attraverso il linguaggio del cinema. Non solo dati, scenari e analisi. Ma storie. Volti. Territori. Scelte quotidiane.

Ed è proprio qui che la presenza di FIAT trova il suo senso più concreto. La mobilità sostenibile non è un tema astratto, né riguarda soltanto le tecnologie del futuro. Riguarda il modo in cui ci spostiamo ogni giorno, come viviamo le città, quali soluzioni scegliamo per rendere gli spazi urbani più accessibili, più semplici e più vivibili.

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Il festival riunirà registi, esperti, istituzioni e pubblico da diversi Paesi, creando un’occasione di confronto su temi ormai centrali: cambiamento climatico, tutela del territorio, energia, consumi responsabili e nuovi modelli di mobilità. Argomenti complessi, certo. Ma il cinema ha il merito di renderli più vicini, trasformandoli in racconti capaci di parlare anche a chi non li affronta ogni giorno.

Per FIAT, essere Mobility Partner significa inserirsi in questo dialogo con una presenza coerente con il proprio percorso. Il marchio conferma così il sostegno a un evento che unisce cultura e responsabilità ambientale, senza perdere il legame con Torino, città simbolo della sua identità.

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In un momento in cui l’automotive è chiamato a cambiare rapidamente, la collaborazione con CinemAmbiente ricorda che la transizione non passa solo da nuovi modelli o nuove tecnologie. Passa anche dalla consapevolezza. E dalla capacità di coinvolgere le persone in una riflessione comune sul futuro.