Alfa Romeo prepara il ritorno della compatta: sarà così l’erede di Giulietta?

Alfa Romeo si prepara a rimettere una compatta nella propria gamma, e per molti appassionati non è un dettaglio da poco. Dopo una fase in cui il Biscione ha puntato soprattutto sui SUV, con Junior, Tonale e Stelvio, il marchio sembra pronto a tornare in un territorio che fa parte della sua storia: il Segmento C. È qui che in passato sono nate auto molto amate come la 147 e la Giulietta, modelli capaci di unire stile, sportività e uso quotidiano.

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Alfa Romeo potrebbe tornare nel Segmento C pronta a sfidare Golf e A3 e a raccogliere l’eredità di Giulietta.

Il nome della nuova vettura non è ancora ufficiale, ma il pensiero corre inevitabilmente alla Giulietta. Stellantis possiede ancora questo marchio, utilizzato per la prima volta nel 1954, e questo alimenta le aspettative di chi sogna il ritorno di una compatta Alfa Romeo con una forte identità. Per ora si parla di una nuova hatchback pensata per unire innovazione e DNA del brand, senza perdere quel carattere che gli alfisti si aspettano da un’auto con il Biscione sul cofano.

La base tecnica dovrebbe essere la piattaforma STLA One di Stellantis, un’architettura multienergia pensata per modelli fino al Segmento D. Questo aprirebbe la strada a una gamma ampia, con versioni elettriche, ibride e termiche. Sui motori non ci sono ancora conferme, ma tra le ipotesi c’è anche una variante full hybrid, soluzione che potrebbe risultare interessante per il mercato europeo.

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Un primo indizio sul design è arrivato durante l’Investor Day di Stellantis, quando è stata mostrata brevemente una compatta con alcuni elementi tipici Alfa Romeo: scudetto frontale, carrozzeria rossa, fari sottili e un’impostazione sportiva. Non è chiaro se fosse un concept o un’anticipazione reale del futuro modello, ma è bastato per riaccendere la curiosità.

Sul web provano ad immaginare le forme con una ricostruzione grafica, ipotizzando un modello posizionato tra Junior e Tonale. Una collocazione che permetterebbe ad Alfa Romeo di sfidare rivali storiche e molto solide come Volkswagen Golf, Audi A3, Mercedes Classe A e BMW Serie 1.

Il ritorno di una hatchback avrebbe anche un valore emotivo. Alfa Romeo, per tanti appassionati, non è solo SUV: è anche compatte grintose, berline dinamiche e auto capaci di distinguersi al primo sguardo. La futura compatta potrebbe quindi diventare un ponte tra passato e futuro, raccogliendo l’eredità di 147 e Giulietta con tecnologie più moderne.

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Restano ancora molti punti da chiarire, a partire dal nome definitivo e dai tempi di arrivo. Ma una cosa è evidente: l’idea di una nuova hatchback Alfa Romeo ha già riacceso l’entusiasmo dei fan.