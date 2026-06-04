Nuova Alfa Romeo Spider, tra sogno digitale e nostalgia: gli alfisti sperano nel ritorno

La nuova Alfa Romeo Spider che vi mostriamo nelle immagini di questo nostro articolo non arriva da un centro stile ufficiale, ma dalla matita digitale di Bruno Callegarin. Il creatore, nei giorni scorsi, ha pubblicato sui social un render accompagnato da una frase semplice e potentissima: “Concept Alfa Romeo Spider”. Tanto è bastato per scatenare la fantasia degli alfisti, da anni in attesa di una scoperta capace di riportare il Biscione nel territorio più emozionale della sua storia.

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Un render digitale riaccende il desiderio per una nuova Alfa Romeo Spider: linee estreme, nostalgia e sogni dei fan

Il progetto immaginato da Callegarin colpisce subito per proporzioni e presenza scenica. La carrozzeria, verniciata in un rosso acceso e profondissimo, è bassa, larga, scolpita. Il frontale rinuncia al classico trilobo nella sua interpretazione più tradizionale e sceglie una soluzione più innovativa, pur mantenendo lo scudetto Alfa Romeo al centro della scena. I fari sottili e taglienti, le grandi prese d’aria e il cofano muscoloso danno alla vettura un’impronta aggressiva, quasi da supercar compatta.

La fiancata di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Spider è pulita, con passaruota pronunciati, ruote di grandi dimensioni e una linea di cintura che accompagna lo sguardo verso una coda molto elaborata. Spicca inoltre la presenza di gruppi ottici a LED dal disegno affilato, doppio scarico per lato, diffusore marcato e due carenature posteriori dietro l’abitacolo, chiaro richiamo alle barchette da competizione.

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Purtroppo al momento una nuova Alfa Romeo Spider di questo tipo non è prevista nei piani ufficiali del marchio. Alfa Romeo sembra concentrata soprattutto sul segmento C, con le future eredi di Giulietta e Tonale al centro della strategia. Resta inoltre da definire con precisione il destino delle nuove Stelvio e Giulia, modelli attesi ma che potrebbero arrivare più in ritardo del previsto rispetto a quanto dichiarato dagli stessi dirigenti del biscione lo scorso anno.

In passato, tuttavia, si era parlato di un possibile ritorno della Spider in edizione limitatissima attraverso il programma Bottega Fuoriserie. Dopo la nuova 33 Stradale, entro fine anno dovrebbe essere svelata la seconda supercar del programma, anche se le indiscrezioni indicano più probabilmente la nuova Alfa Romeo Montreal. Per ora, dunque, questa Spider resta un sogno digitale. Speriamo però che in futuro un modello così importante possa davvero tornare sul mercato anche in forma limitata.