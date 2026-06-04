Nuova Jeep Renegade, linee più dure e stile da baby fuoristrada per la prossima generazione

La nuova Jeep Renegade continua a far parlare di sé, anche se il suo debutto ufficiale non è atteso nell’immediato. A riaccendere l’attenzione sul futuro del SUV compatto americano sono alcuni render firmati dal creatore digitale brasiliano Kleber Silva, noto sui social come KDesign AG, che ha immaginato la prossima generazione del modello con un aspetto più moderno, squadrato e vicino al linguaggio stilistico più recente di Jeep.

Render e indiscrezioni anticipano la nuova Jeep Renegade: design più squadrato, motori hybrid ed elettrici, possibile debutto nel 2027

Le immagini mostrano una nuova Jeep Renegade profondamente evoluta, ma ancora riconoscibile. La carrozzeria verde acceso richiama il carattere giovane e urbano del modello, mentre le proporzioni restano robuste, con passaruota marcati, tetto nero a contrasto e superfici laterali pulite. Nel frontale spiccano i fari sottili a sviluppo orizzontale e la classica griglia Jeep a sette feritoie reinterpretata in chiave più tecnologica. La vista posteriore, invece, conserva un’impostazione verticale e muscolosa, con fanali a firma luminosa a “X”, grande portellone e paraurti massiccio.

Naturalmente si tratta di una ricostruzione digitale non ufficiale, ma il lavoro di Kleber Silva è interessante perché prova ad anticipare una direzione credibile per la futura nuova Jeep Renegade. Il modello attuale, pur avendo avuto un ruolo fondamentale per Jeep in Europa, è ormai vicino alla fine del suo ciclo industriale. La prossima generazione dovrebbe arrivare nei prossimi anni, con un’impostazione più moderna e una gamma di motorizzazioni pensata per adattarsi alla transizione energetica.

Secondo indiscrezioni, Stellantis starebbe valutando la produzione della futura Renegade nello stabilimento di Tychy, in Polonia, lo stesso sito in cui viene assemblata anche l’Alfa Romeo Junior. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un cambio importante rispetto al passato, visto che la Renegade è stata a lungo legata allo stabilimento italiano di Melfi. Il motivo principale sarebbe legato ai costi industriali e alla volontà del gruppo di ottimizzare la produzione europea.

Sul piano tecnico, la nuova generazione dovrebbe nascere sulla piattaforma STLA One e offrire una gamma articolata, con versioni mild hybrid, full hybrid e completamente elettriche. L’obiettivo sarebbe quello di coprire più fasce di mercato, intercettando sia chi cerca un SUV compatto accessibile sia chi è già pronto al passaggio all’elettrico. Le più recenti indiscrezioni indicano il 2027 come possibile anno di debutto, anche se al momento mancano conferme ufficiali da parte di Stellantis.

La nuova Jeep Renegade potrebbe quindi diventare un modello chiave per il rilancio della gamma europea del marchio. Il design immaginato nei render punta su una personalità più forte e su un’impronta quasi da piccola Compass, mantenendo però quell’aria da SUV compatto pratico e distintivo che ha reso famosa la Renegade.

Resta il nodo industriale. Se davvero la produzione europea si sposterà in Polonia, l’Italia perderebbe un altro tassello importante della propria presenza nel mondo Jeep. Per il mercato, invece, la sfida sarà diversa: convincere gli automobilisti che la Renegade può cambiare pelle senza perdere il suo carattere originale.