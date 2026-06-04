Fiat 500 in panne a Monaco: George Russell costretto a spingerla per strada

Non è un momento qualunque per George Russell. Il pilota Mercedes si trova nel pieno di una fase delicata della stagione, con la tensione agonistica cresciuta anche all’interno del box. Il confronto con il compagno di squadra Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale, è ormai uno dei temi centrali del campionato.

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A Monaco George Russell è stato ripreso mentre spingeva una Fiat 500 Spiaggina in panne

La Mercedes sembra avere un vantaggio tecnico difficile da colmare per gli avversari e, proprio per questo, la lotta per il titolo appare sempre più una questione interna. Russell e Antonelli si giocano punti pesanti gara dopo gara, con Monaco che potrebbe rappresentare uno snodo importante della stagione. Nel Principato, però, l’imprevisto può arrivare anche lontano dal circuito.

Nelle ultime ore, infatti, Russell è finito al centro dell’attenzione per un episodio decisamente insolito. Alcune immagini diventate rapidamente virali sui social mostrano il pilota britannico mentre spinge una piccola Fiat 500 per le strade di Montecarlo. Al suo fianco c’era anche la fidanzata Carmen Mundt, coinvolta in una scena più da vita quotidiana che da paddock di Formula 1.

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La vettura in questione non è una 500 qualunque, ma una “Spiaggina”, conosciuta anche come Ghia Jolly. Si tratta di una versione iconica e molto ricercata, particolarmente amata nelle località marittime e nei contesti più esclusivi. Monaco, con le sue strade strette e il suo stile raffinato, è quasi il suo habitat naturale. Almeno finché il motore collabora.

La disavventura, naturalmente, non dovrebbe creare grossi problemi logistici a Russell. Il pilota Mercedes vive a Monaco ed è noto per la sua grande passione automobilistica. Il suo garage ospita modelli di grande valore, tra cui spicca la Mercedes-AMG One, hypercar sviluppata con tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1.

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Resta però il contrasto curioso tra la pressione del mondiale e la scena del campione costretto a spingere una piccola Fiat d’epoca. Un’immagine leggera, quasi simpatica, che ricorda come anche per i protagonisti della F1 gli imprevisti possano arrivare nei momenti meno attesi.