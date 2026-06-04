Citroën e Peugeot corrono nel Regno Unito: elettrico, SUV e van spingono la crescita Stellantis

Citroën e Peugeot continuano a crescere nel Regno Unito, confermando un momento positivo per i due marchi del gruppo Stellantis. I risultati più recenti mostrano un andamento favorevole sia nel mercato delle autovetture sia in quello dell’elettrico e dei veicoli commerciali leggeri, con una risposta incoraggiante da parte dei clienti britannici.

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Citroën e Peugeot accelerano nel Regno Unito: vendite in forte crescita e clienti sempre più convinti

Per Citroën, i numeri da inizio anno sono particolarmente significativi. Le vendite di autovetture sono più che raddoppiate, arrivando a 14.225 unità. Anche maggio ha confermato il trend, con 2.083 auto vendute e una crescita del 60% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

A spiccare è soprattutto il risultato delle elettriche. Nel solo mese di maggio, Citroën ha registrato 617 unità a zero emissioni, con un aumento del 117% su base annua. Da inizio anno le elettriche del marchio hanno raggiunto quota 3.370 unità, segnando un progresso del 69%. Un dato che porta Citroën ad avere una quota quasi identica nel mercato auto complessivo e in quello elettrico, rispettivamente dell’1,54% e dell’1,53%.

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Dietro questa crescita c’è una gamma rinnovata, con modelli come C3, C3 Aircross, C4 e C5 Aircross, ma anche una filosofia chiara: rendere l’auto accessibile, confortevole e sempre più elettrificata. Il programma Advanced Comfort resta uno dei tratti distintivi del marchio, con grande attenzione a sedili, abitacolo e qualità di marcia.

“La continua crescita di Citroën nel secondo trimestre evidenzia la forza della nostra nuova gamma rinnovata”, ha dichiarato Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK. “Continuiamo a impegnarci per offrire veicoli accessibili, capaci di combinare convenienza, elettrificazione e comfort”.

Anche Peugeot sta vivendo una fase positiva, soprattutto nel canale retail. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 20% su base annua, con oltre 10.168 auto immatricolate da inizio 2026. Ancora più forte la crescita delle elettriche vendute ai clienti privati: 2.374 unità, pari a un incremento del 158%.

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Il marchio del Leone può contare su una gamma elettrica molto ampia, composta da nove modelli. Otto di questi beneficiano nel Regno Unito dello sconto da 1.500 sterline previsto dall’Electric Car Grant. Tra le novità più interessanti c’è anche la E-3008 da 73 kWh e 210 CV, ora ammessa all’incentivo in tutti gli allestimenti.

Nel settore dei veicoli commerciali leggeri, Peugeot ha raggiunto 10.651 unità, con una crescita complessiva del 6% e un aumento del 46% nel retail. Protagonista assoluto è il Partner, che da inizio anno è il furgone compatto più venduto nel Regno Unito, con 6.149 unità e una quota del 22,8% nel segmento.

Secondo Nicola Dobson, amministratore delegato di Peugeot UK, la crescita è stata sostenuta anche dalle buone performance dei SUV 3008 e 5008, le cui vendite retail sono aumentate del 65% da inizio anno.