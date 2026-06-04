Ferrari Luce, il crash test più costoso di sempre: la super elettrica pronta alla prova Euro NCAP

Ferrari Luce si prepara a un passaggio delicato: la prima elettrica di Maranello sarà sottoposta ai test di sicurezza Euro NCAP. Secondo quanto riferito dal quotidiano online australiano Drive, la conferma sarebbe arrivata direttamente da un portavoce Ferrari durante un briefing tecnico.

Advertisement

Ferrari Luce affronta i test Euro NCAP: la prima elettrica di Maranello punta alle cinque stelle con un crash test da record da oltre 2 milioni di euro.

La notizia è rilevante per almeno due motivi. Il primo riguarda il valore simbolico dell’operazione: Ferrari intende dimostrare che la sua nuova elettrica non punta soltanto su prestazioni, esclusività e tecnologia, ma anche su standard di sicurezza ai massimi livelli. Il secondo è economico: con un prezzo stimato intorno ai 550.000 euro, la Luce potrebbe diventare l’auto più costosa mai sottoposta ai test Euro NCAP.

Per Maranello, il programma di valutazione europeo rientrerebbe negli obiettivi prestazionali del modello. “I test Euro NCAP fanno parte del nostro obiettivo di prestazioni per il veicolo”, avrebbe spiegato il portavoce Ferrari. Una scelta non obbligatoria, ma molto significativa, soprattutto considerando che supercar e vetture ad altissimo prezzo vengono raramente testate dagli enti indipendenti per via dei costi elevati e dei volumi produttivi limitati.

Advertisement

Il conto, infatti, potrebbe essere da record. Per eseguire i crash test servono più esemplari della stessa vettura, generalmente almeno quattro. Nel caso della Ferrari Luce, questo significherebbe mettere a disposizione auto per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro. Una cifra impressionante, che trasformerebbe il test in uno degli eventi più osservati nel panorama automobilistico internazionale.

L’obiettivo, naturalmente, sarebbe quello di ottenere le cinque stelle Euro NCAP. Non sarà però una formalità: negli ultimi anni i criteri di valutazione sono diventati sempre più severi, con particolare attenzione non solo alla protezione degli occupanti, ma anche agli ADAS, alla sicurezza dei pedoni e alla capacità del veicolo di prevenire gli incidenti.

Il test potrebbe avere riflessi anche fuori dall’Europa. Carla Hoorweg, CEO di ANCAP, l’equivalente australiano di Euro NCAP, ha spiegato a Drive che, se il veicolo sarà valutato in Europa, l’ente analizzerà le specifiche per Australia e Nuova Zelanda per capire se applicare lo stesso giudizio.

Advertisement

La Ferrari Luce, svelata ufficialmente il 25 maggio, si prepara quindi a una prova molto diversa da quelle in pista. Una sfida fatta di urti, sensori e protocolli severi, che potrebbe diventare una vetrina mondiale per la nuova era elettrica di Maranello.