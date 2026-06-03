Stellantis riorganizza la propria struttura in Sud America

Stellantis rivede la propria organizzazione in Sud America e prepara una nuova fase di crescita nella regione. Il gruppo ha annunciato alcuni cambiamenti ai vertici, con la creazione di due aree strategiche: una dedicata alla trasformazione basata sull’intelligenza artificiale e l’altra all’eccellenza del percorso del cliente.

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Stellantis rivede il vertice in Sud America con due nuove aree su IA e customer experience, per accelerare crescita, efficienza e vicinanza al cliente

Stellantis vuole diventare più veloce, più digitale e più vicina alle esigenze di chi sceglie uno dei suoi marchi. Una direzione che si inserisce nel piano globale FaSTLAne 2030, con cui il gruppo punta a rafforzare competitività, innovazione e capacità di adattamento nei diversi mercati.

La nuova area AI Transformation porterà il Sud America dentro la strategia globale di Stellantis sull’intelligenza artificiale. A guidarla sarà Erica Schwambach, finora vicepresidente per lo Sviluppo Commerciale e la Strategia Aziendale nella regione. Il suo compito sarà quello di portare l’IA dentro i processi aziendali, adattandola alle necessità locali e trasformandola in uno strumento concreto per migliorare decisioni, efficienza e risultati.

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Parallelamente nasce una nuova funzione dedicata all’esperienza del cliente. A guidarla sarà Ricardo Gouveia, attualmente responsabile delle operazioni commerciali di Jeep in Brasile. Nel nuovo ruolo di vicepresidente per l’eccellenza del percorso del cliente, Gouveia dovrà garantire che ogni fase del rapporto con Stellantis sia più semplice, coerente e vicina alle aspettative dei consumatori: dalla scelta dell’auto alla vendita, fino all’assistenza.

Cambiano anche altri incarichi importanti. Fabricio Biondo, finora vicepresidente della Comunicazione Aziendale per Stellantis in Sud America, assumerà la guida dello Sviluppo Commerciale e della Strategia Aziendale. La sua carriera dentro il gruppo è iniziata nel 2011, con responsabilità in marketing e prodotto, per poi passare a comunicazione, relazioni esterne e digitale. Un percorso trasversale che ora sarà messo al servizio della crescita del gruppo nella regione.

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Al suo posto arriverà João Veloso, che rientrerà in azienda l’11 giugno come vicepresidente della Comunicazione Aziendale per il Sud America. Veloso ha già lavorato in FCA tra il 2007 e il 2013 e porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico latinoamericano. La sua missione sarà rafforzare il posizionamento istituzionale di Stellantis e il dialogo con media, partner e stakeholder.

Stellantis

A spiegare il senso della riorganizzazione è Herlander Zola, presidente di Stellantis Sud America, che ha parlato di cambiamenti capaci di riflettere il dinamismo dell’azienda e il suo impegno nell’evoluzione del business.