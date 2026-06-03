Jeep è sponsor ufficiale dell’NBA in Brasile

Jeep fa il suo debutto nell’universo NBA in Brasile con NBA House 2026, che si terrà fino al 21 giugno presso lo Shopping Eldorado di San Paolo. Questa iniziativa segna l’ingresso del marchio in un nuovo territorio culturale, collegando lo spirito di performance e libertà di Jeep alla cultura del basket.

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Jeep debutta nella NBA House 2026 di San Paolo con la Compass Blackhawk

Nell’ambito dell’iniziativa, Jeep esporrà la Compass Blackhawk, l’auto ufficiale dell’NBA in Brasile e simbolo di alte prestazioni, e inviterà il pubblico a scattare foto con proiezioni di sette opere d’arte esclusive ispirate alle squadre NBA.

La collaborazione ridefinisce inoltre uno dei punti di forza di Jeep, la trazione integrale (4×4), trasformandolo in un nuovo modo di vivere la cultura del basket attraverso l’atteggiamento, il movimento e la libertà.

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“Portare Jeep in nuovi territori è un modo per ampliare il legame del marchio con passioni e stili di vita diversi. L’NBA trasmette emozioni molto vicine a quelle che il nostro brand ispira: intensità, resilienza, libertà e senso di comunità”, afferma Hugo Domingues, responsabile del marchio per il Sud America. “Quando Jeep scende in campo, la trazione integrale smette di essere una semplice caratteristica del veicolo: diventa parte dell’universo NBA ed esplora un nuovo modo di vivere la cultura del basket”, aggiunge.

“La collaborazione con Jeep rafforza NBA House come piattaforma che collega diversi territori alla cultura del basket, trasformando il percorso del tifoso in un’esperienza ancora più completa e unendo lo spirito di avventura del marchio con l’intensità e l’emozione del gioco”, afferma Cleber Pereira, Direttore delle Partnership di Marketing Globale per l’NBA in Brasile.

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L’iniziativa si estenderà anche oltre la NBA House, con attività presso le concessionarie di San Paolo e campagne di distribuzione dei biglietti sui canali social di Jeep.