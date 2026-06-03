Stellantis visita per la prima volta gli stabilimenti di Voyah in vista della partnership in Europa

Voyah si avvicina sempre di più all’Europa, e lo fa con il sostegno di un alleato pesante: Stellantis. Lu Fang, presidente del marchio premium del gruppo Dongfeng, ha annunciato che Gregoire Olivier, vicepresidente esecutivo di Stellantis e responsabile per Cina e regione Asia-Pacifico, ha recentemente visitato l’azienda per una prima ispezione diretta. Un passaggio che, secondo Voyah, ha dato nuovo impulso alla collaborazione tra le due realtà.

Advertisement

Stellantis rafforza i contatti con Voyah dopo la visita agli impianti: la joint venture europea punta su vendite, assistenza e modelli premium elettrificati

La visita non arriva dal nulla. I team di Stellantis avevano già condotto attività di due diligence nei mesi precedenti, analizzando prodotti, processi e potenzialità del marchio. Ma l’arrivo sul posto di un dirigente di primo piano rappresenta un segnale più concreto: il dialogo tra Stellantis e Dongfeng non è più soltanto una fase esplorativa, ma sta entrando in una dimensione operativa.

Durante il tour, Olivier ha visitato lo stabilimento produttivo di Voyah, presentato come uno dei punti di forza dell’azienda per tecnologia e qualità costruttiva. Ha poi ispezionato i punti vendita del marchio, osservando da vicino non solo le vetture, ma anche il modo in cui Voyah gestisce il rapporto con i clienti e l’assistenza post-vendita. Un aspetto decisivo, soprattutto in vista dell’ingresso in mercati complessi e maturi come quelli europei.

Advertisement

Il manager di Stellantis ha anche provato su strada alcuni modelli chiave, tra cui la Voyah Taishan X8 e la Voyah Dreamer. Secondo quanto riferito dall’azienda, sarebbe rimasto colpito dalla qualità della lavorazione, dalle prestazioni e dal livello di competitività dei veicoli. Non solo: avrebbe sottolineato anche l’urgenza di portare diversi prodotti Voyah sul mercato europeo, dove il marchio punta a costruirsi rapidamente uno spazio tra i brand elettrificati premium.

Il passo successivo sarà legato al memorandum d’intesa firmato il mese scorso tra Dongfeng Motor e Stellantis. L’accordo prevede la creazione di una joint venture in Europa per gestire vendite e distribuzione dei modelli Voyah. Per il marchio cinese, la rete commerciale di Stellantis potrebbe rappresentare una scorciatoia preziosa: concessionari già radicati sul territorio, conoscenza dei mercati locali e capacità di assistenza diffusa.

Advertisement

Voyah, intanto, ha già avviato una forte espansione internazionale. I suoi veicoli sono venduti in oltre 40 Paesi e possono contare su più di 240 centri di assistenza all’estero. La strategia globale annunciata ad aprile si basa su tre direttrici: rafforzare la presenza in Europa, crescere in Medio Oriente ed entrare nei mercati con guida a destra.

Proprio per questi ultimi è attesa, nella seconda metà dell’anno, una versione con guida a destra della Dreamer. Nel frattempo, diversi modelli Voyah sono stati sottoposti a test approfonditi nel Nord Europa, con interventi su telaio e sistemi di bordo per adattarli alle abitudini di guida europee.