Opel festeggia i 60 anni dello stabilimento di Kaiserslautern

Lo stabilimento Opel di Kaiserslautern il 20 giugno 2026 aprirà le porte al pubblico per celebrare i 60 anni dalla sua inaugurazione ufficiale, avvenuta il 3 giugno 1966. Non sarà una semplice ricorrenza aziendale. Per Opel, Kaiserslautern è uno di quei luoghi che raccontano bene come cambia l’industria dell’auto. Nato con un ruolo legato alla produzione di propulsori, lo stabilimento si è trasformato nel tempo in un centro fondamentale per la componentistica.

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Opel apre lo stabilimento di Kaiserslautern al pubblico per i 60 anni

Oggi lavora per oltre 20 stabilimenti Stellantis nel mondo e fornisce parti destinate a più di 30 modelli di sette marchi diversi del gruppo. Dietro questi numeri c’è una fabbrica che continua a muoversi a ritmo altissimo. Ogni giorno da Kaiserslautern escono oltre 350.000 pezzi, diretti soprattutto verso altri impianti europei. In totale, il sito produce circa 400 componenti differenti. Alcuni finiscono anche su modelli molto importanti per Opel: il Grandland, per esempio, monta più di 100 componenti realizzati proprio nello stabilimento tedesco.

La festa del 20 giugno sarà quindi l’occasione per mostrare al pubblico un mondo che di solito resta nascosto. Dalle 10:00 alle 16:00, dipendenti, familiari, appassionati e curiosi potranno entrare nello stabilimento e osservare da vicino alcune fasi della produzione. Sono previsti tour guidati dedicati allo stampaggio e alla realizzazione dei componenti, per capire come nascono parti che poi finiscono su auto vendute in diversi mercati.

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La direttrice dello stabilimento, Bilyana Stern, ha parlato di un legame profondo tra Opel e Kaiserslautern. Un rapporto costruito in sei decenni e reso possibile soprattutto dalle persone che hanno lavorato nello stabilimento. Ed è forse proprio questo l’aspetto più importante dell’anniversario: non celebrare solo una fabbrica, ma chi quella fabbrica l’ha fatta crescere giorno dopo giorno.

Il programma, però, non sarà riservato soltanto agli addetti ai lavori. Opel ha pensato a una giornata capace di unire produzione, storia, sportività e futuro. I visitatori potranno vedere e provare modelli attuali come la nuova Astra e la nuova Astra Sports Tourer, sviluppate e prodotte a Rüsselsheim. Ci sarà anche il Grandland, costruito a Eisenach, altro esempio della presenza industriale Opel in Germania.

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Tra le protagoniste più attese ci sarà anche la Corsa GSE Vision Gran Turismo, concept elettrica da 800 CV. I numeri sono da vera supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2 secondi e velocità massima di 320 km/h. Una vettura pensata per unire mondo reale e digitale, che durante l’evento potrà essere guidata virtualmente nel simulatore Gran Turismo 7.

Accanto al futuro ci sarà anche il passato. Opel Classic porterà a Kaiserslautern alcuni modelli storici della collezione di Rüsselsheim: dalla monoposto Grand Prix del 1913 alla Rekord B appartenuta a Sepp Herberger, fino alla Rekord C “Vedova Nera”, alla Calibra “Cliff” da competizione e all’Astra OPC X-Treme V8 del 2001 con porte ad ala di gabbiano.

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La giornata avrà anche un forte carattere familiare, con giochi per bambini, go-kart, mini-kart, musica dal vivo, stand gastronomici e merchandising. È prevista inoltre una sessione di autografi con una leggenda del 1. FC Kaiserslautern, il cui nome sarà rivelato solo durante l’evento.