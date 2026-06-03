Maserati 200SI by Fantuzzi del 1957 all’asta a Pebble Beach

Una splendida Maserati 200SI del 1957, carrozzata da Fantuzzi, è pronta ad offrirsi alle tentazioni di acquisto dei collezionisti più facoltosi del pianeta. L’occasione dello shopping verrà data, a metà agosto, dall’asta organizzata dagli specialisti di Gooding Christie’s a Pebble Beach, in California.

Advertisement

Anche se al momento non si conoscono le stime degli esperti, è facile intuire come un’auto del genere abbia un valore ben lontano dalla capacità di spesa dei comuni mortali, cui non resta che sognare.

La barchetta del “tridente” di cui ci stiamo occupando nel nostro articolo è quella con telaio numero 2425. Vanta una lunga presenza nel cartellone di sfide in pista dello Sport Car Club of America (SCCA) ed è stata usata nella 1000 Miglia classica, nello Shell Ferrari Maserati Historic Challenge e nella Monterey Historics.

Advertisement

Esposta al Pebble Beach Concours d’Elegance del 2024, la Maserati 200SI in esame ha una provenienza ben documentata, un motore con numeri di serie corrispondenti e copie dei registri di fabbrica. Il suo fascino estetico è inebriante.

Ancora la casa d’aste investita della vendita non fornisce descrizioni aggiuntive sul lotto, ma in attesa di avere un quadro più completo di notizie, abbiamo scovato in rete alcune curiosità sull’esemplare destinato a passare di mano, partendo dal suo numero di chassis.

Abbiamo così scoperto che questa Maserati 200SI trovò impiego nel motorsport, guadagnando in Italia il suo risultato più prestigioso: un primo posto di classe e un terzo posto assoluto al Giro di Sicilia del 1957. Esaurita la sua missione agonistica primaria, la barchetta emiliana è tornata a sfidare il cronometro nelle gare per auto classiche, dove si è confrontata spesso coi nastri di asfalto delle piste statunitensi.

Advertisement

Il suo prezzo di aggiudicazione potrebbe avvicinarsi ai 3 milioni di euro, ma è un’ipotesi non suffragata dalle valutazioni degli esperti, che ancora devono arrivare. La cifra, però, non sembra campata in aria. Saranno comunque i potenziali acquirenti a decidere dove fermare i rilanci, che dipenderanno anche dall’intensità della contesa. Penso che, pur in presenza di un eventuale prezzo di riserva, l’incontro fra domanda ed offerta dovrebbe compiersi.

Dalle immagini sembra che la Maserati 200 SI messa all’asta versi in eccellenti condizioni. Un valore aggiunto di non secondaria importanza, nell’ottica dell’acquisto. Dopo metà agosto vedremo come andrà a finire. L’auto in vendita appartiene a una stirpe di successo. Rispetto alla 200 S, la SI presenta alcune differenze estetiche: qui ci sono un parabrezza a tutta larghezza, le due porte apribili e la predisposizione per la ruota di scorta, in ossequio ai nuovi regolamenti sportivi del suo tempo.

Advertisement

La lettera “I” aggiunta alla sigla dell’altra stava ad indicare la serie di corse Sport Internazionale dove questa fantastica vettura del “tridente” andava a misurarsi con la concorrenza. Nata con motore 2.0 litri, in linea con il codice numerico identificativo dell’auto, la Maserati 200SI ricevette un upgrade verso la fine della carriera, ottenendo delle unità propulsive da 2.5 litri.

Il nome divenne così 250, per rispettare la coerenza. In tempi successivi, molte vetture da 2.0 litri furono dotate del nuovo cuore, di cubatura più generosa. Quella in vendita non fece eccezione. Oggi la Maserati 200 SI è una delle Sport più apprezzate dai collezionisti, rapiti dal fascino delle sue forme e della sua storia, ma anche dal coinvolgimento emotivo che riesce a regalare.

Advertisement

Fonte | Gooding Christie’s