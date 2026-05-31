Filosa festeggia un anno da CEO: “Stiamo tornando a correre”

Antonio Filosa ha scelto LinkedIn per raccontare il suo primo anno alla guida di Stellantis. E lo ha fatto senza toni trionfalistici, ma con il linguaggio di chi sa bene che la strada è ancora lunga. Il messaggio del ceo è chiaro: il gruppo ha iniziato a recuperare terreno, ma la fase decisiva deve ancora arrivare.

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Filosa fa il bilancio del primo anno in Stellantis: riassetto, rilancio dei mercati chiave e oltre 60 nuovi modelli entro il 2030.

“Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, sono orgoglioso del fatto che abbiamo già iniziato a riprendere slancio nei mercati chiave”, ha scritto Filosa, facendo riferimento ai progressi registrati nell’ultimo anno. Parole che suonano come un bilancio realistico: Stellantis non vuole limitarsi a guardare indietro, ma prova a rimettere ordine, energia e velocità in una macchina industriale enorme e complessa.

La sua nomina era stata annunciata un anno fa, diventando poi effettiva il 23 giugno. Da allora Filosa ha avviato un lavoro di riassetto profondo, con l’obiettivo di riportare il gruppo su basi più solide. Al centro ci sono le performance operative, la competitività di lungo periodo e soprattutto le persone che ruotano attorno all’azienda: clienti, dipendenti, concessionari e stakeholder.

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“Abbiamo avviato un profondo riassetto della nostra attività”, ha spiegato il ceo, sottolineando come Stellantis abbia scelto di concentrarsi su ciò che conta davvero. Meno dispersione, più concretezza. In un mercato dell’auto che cambia rapidamente, tra elettrificazione, nuovi concorrenti e margini sempre più sotto pressione, il gruppo non può permettersi esitazioni.

Il capitolo più importante riguarda però i nuovi modelli. Filosa ha confermato che Stellantis sta preparando una delle offensive di prodotto più ampie del settore: oltre 60 nuovi lanci e 50 aggiornamenti importanti entro il 2030. “Insieme, stiamo lanciando una delle offensive di prodotto più ambiziose del settore”, ha dichiarato il manager.

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Non si tratta solo di numeri. Dietro questo piano c’è la volontà di rilanciare i marchi del gruppo nei mercati chiave, dal Nord America all’Europa, dal Sud America al Medio Oriente e all’Africa, fino all’Asia-Pacifico. La strategia prende forma attorno al piano FaSTLAne 2030, pensato per costruire una crescita più sostenibile, redditizia e duratura.

Filosa ha voluto anche rendere merito ai team di Stellantis, che secondo lui hanno lavorato “con incredibile rapidità e determinazione” per impostare questa nuova fase. Un passaggio non secondario, perché il ceo ha insistito molto sul valore delle persone incontrate negli stabilimenti, negli uffici e nei diversi siti del gruppo.

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“Questi momenti mi hanno confermato il talento, l’orgoglio e l’impegno che contraddistinguono Stellantis”, ha affermato. Nel suo messaggio emerge anche una dimensione personale forte. “Diventare ceo dell’azienda in cui ho trascorso la maggior parte della mia carriera è molto più di un semplice traguardo. È un sogno che si avvera”, ha scritto Filosa, ricordando oltre 25 anni di percorso professionale e umano dentro il gruppo.

Ora, però, il tempo dei primi bilanci lascia spazio alla prova più difficile: trasformare il riassetto in risultati visibili. Filosa guarda avanti con fiducia. “La strada che ci attende è ricca di opportunità e non vedo l’ora di continuare questo percorso”, ha concluso. Per Stellantis, il primo anno della nuova gestione è servito a rimettere in moto il motore. Adesso bisogna dimostrare di saper accelerare davvero.