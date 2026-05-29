Alfa Romeo Junior si aggiudica il premio per il miglior design al South African Car of the Year 2026

Alfa Romeo Junior conquista un premio importante in Sudafrica e porta il design del Biscione sotto i riflettori internazionali. Il modello si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior design alla 40ª edizione dei South African Car of the Year 2026, annunciata durante una serata di gala a Johannesburg. Un risultato che arriva a pochi mesi dal lancio locale della vettura e che conferma l’interesse del mercato sudafricano per la nuova direzione stilistica di Alfa Romeo.

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Alfa Romeo Junior: un premio che valorizza il nuovo linguaggio del Biscione

La competizione, organizzata dalla South African Guild of Mobility Journalists, ha visto in gara 18 finaliste, analizzate sotto diversi aspetti: prestazioni, ingegneria, sicurezza, rapporto qualità-prezzo e qualità generale del progetto. Le vetture sono state provate per tre giorni sul circuito di Zwartkops e sulle strade dell’area di Tshwane, in un programma pensato per valutare non solo i dati tecnici, ma anche il comportamento reale su strada.

A emergere, nel caso di Alfa Romeo Junior, è stata soprattutto la sua identità visiva. Alfa Romeo è riuscita a portare il proprio stile in un formato nuovo, compatto e completamente elettrico, senza perdere riconoscibilità. Il frontale ha personalità, le proporzioni sono equilibrate e l’abitacolo resta costruito intorno al guidatore, come nella tradizione del marchio.

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Il premio ha anche un significato particolare perché Alfa Romeo Junior è il primo modello 100% elettrico di Alfa Romeo ad arrivare in Sudafrica. Non rappresenta quindi solo un nuovo prodotto, ma anche un passaggio importante nel percorso di elettrificazione del brand. Con una lunghezza di 4,2 metri, motore elettrico anteriore e un assetto pensato per mantenere il piacere di guida al centro dell’esperienza, la Junior prova a distinguersi in un segmento dove la concorrenza è sempre più ampia.

«Questo è un momento significativo per Alfa Romeo in Sudafrica», ha dichiarato Janus Janse van Rensburg, Responsabile Prodotto e Marketing di Alfa Romeo. «La Junior è stata progettata per portare il linguaggio stilistico di Alfa Romeo in un formato elettrico. Il riconoscimento da parte della giuria del COTY per il suo design conferma la direzione che abbiamo intrapreso con questo modello».

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Il riconoscimento conferma quanto il design continui a essere uno degli elementi più forti dell’identità Alfa Romeo. In un mercato premium compatto sempre più affollato, non basta offrire tecnologia o prestazioni: serve anche un carattere chiaro, immediatamente riconoscibile.