Alfa Romeo è partner della 38ª edizione della ASICS Austrian Women’s Run di Vienna

Alfa Romeo partecipa alla prossima edizione dell’ASICS Austrian Women’s Run, per la terza volta in veste di partner per la mobilità. Le vetture del Biscione, in particolare la nuova Alfa Romeo Tonale, saranno esposte sia come safety car che come veicoli dimostrativi.

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Alfa Romeo torna partner della ASICS Austrian Women’s Run di Vienna, con Tonale safety car

Il 31 maggio, in occasione della 38ª edizione della ASICS Austrian Women’s Run, che si terrà nel Prater di Vienna, oltre 31.000 donne e ragazze daranno prova di coraggio, solidarietà e fiducia in se stesse, all’insegna del motto HERE FOR MORE (SÌ PER DI PIÙ).

L’atleta di punta Julia Mayer tornerà al via anche quest’anno. La mezzofondista più veloce d’Austria e ambasciatrice del marchio Alfa Romeo prosegue così la sua proficua collaborazione con l’iconico marchio italiano, iniziata nel 2023. Da appassionata guidatrice di Alfa Romeo, la 22 volte campionessa nazionale e olimpionica Mayer supporta il marchio nell’aumentare ulteriormente la notorietà e nel guidare la traiettoria di crescita positiva della storica casa automobilistica italiana.

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#teamALFA si appresta ad affrontare la prossima tappa quest’anno. Venti ragazze e donne saranno al via, perfettamente preparate grazie agli allenamenti individuali di corsa con Julia Mayer. Con la guida della campionessa da record, nulla può ostacolare la partecipazione di successo di #teamALFA. Saranno esposti anche altri veicoli Alfa Romeo, in particolare la nuova Alfa Romeo Tonale, che fungerà da safety car durante la gara. Il SUV sportivo premium è disponibile in diverse motorizzazioni e anche nella versione Q4.

Florian Ferstl, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria: “Siamo lieti di essere per la terza volta partner per la mobilità dell’ASICS Austrian Women’s Run e di partecipare a questo importante evento insieme al #teamALFA. Per noi, la Women’s Run rappresenta l’opportunità di mostrare Alfa Romeo in un contesto sportivo e di interagire direttamente con un vasto pubblico. In loco, presenteremo una selezione di modelli attuali che rappresentano la diversità, l’emozione e le prestazioni del nostro marchio. Con la nuova Tonale come safety car, e con il nostro modello più veloce, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, permetteremo a partecipanti e visitatori di sperimentare in prima persona il nostro design italiano e le nostre prestazioni dinamiche.”

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Jasmin Hochreuter, Responsabile Marketing di Alfa Romeo Austria: “È stimolante vedere come così tante runner appassionate si supportino a vicenda e raggiungano grandi traguardi insieme. Come partner per la mobilità, per noi è particolarmente importante incoraggiare le donne a muoversi, dare visibilità alla loro passione e trasmettere un chiaro messaggio di empowerment. È ancora più meraviglioso che la nostra ambasciatrice del marchio, Julia Mayer, parta insieme al #teamALFA per la gara, per la quale si sono già allenate insieme. Questa combinazione di sport, emozione e senso di comunità rispecchia perfettamente ciò che il Biscione rappresenta oggi: sicurezza, passione e potenza.”