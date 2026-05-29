Abarth sotto Fiat, ma il futuro resta un mistero: mancano modelli e strategie

Il futuro di Abarth entra in una nuova fase, ma resta ancora avvolto da molte incognite. Nel quadro del piano industriale FaSTLAne 2030, Stellantis ha avviato una riorganizzazione del proprio portafoglio marchi con l’obiettivo dichiarato di semplificare struttura, strategie e posizionamento commerciale. Per lo Scorpione, però, il messaggio appare chiaro solo a metà.

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Stellantis colloca Abarth sotto Fiat, ma restano dubbi su modelli, motori e strategia. La gamma elettrica non basta a chiarire il futuro del marchio

Dalle indicazioni emerse durante la presentazione, Abarth viene collocata sotto l’ombrello diretto di Fiat, confermando una trasformazione già intuibile da tempo: il marchio non appare più come entità autonoma, ma come divisione sportiva e prestazionale legata alla galassia Fiat. Una scelta che può avere una logica industriale, soprattutto in un gruppo chiamato a razionalizzare investimenti, piattaforme e gamme. Ma che lascia aperta la domanda principale: quale sarà davvero il ruolo di Abarth da qui al 2030?

Al momento, le risposte sono poche. La gamma dello Scorpione si appoggia oggi principalmente su Abarth 500e e Abarth 600e, due modelli elettrici che rappresentano la nuova identità del brand nell’era della transizione energetica. Ma il piano non chiarisce se questa strada resterà l’unica possibile o se, in futuro, ci sarà spazio anche per motorizzazioni termiche, ibride leggere o soluzioni ad alte prestazioni su piattaforme multi-energia.

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Foto Stellantis Heritage

Il nodo è tutt’altro che secondario. Abarth ha costruito la propria immagine su compatte leggere, rumorose, accessibili e dal carattere immediato. La svolta elettrica ha aperto una nuova fase, ma ha anche diviso gli appassionati. Per molti clienti storici dello Scorpione, il tema non è solo la potenza, ma l’esperienza di guida: suono, reattività, peso e sensazioni meccaniche.

La mancanza di una roadmap dettagliata rischia quindi di pesare non solo sulla rete commerciale, ma anche sulla community del marchio. Senza indicazioni su nuovi modelli, architetture tecniche e posizionamento, diventa difficile capire se Abarth sarà un vero laboratorio sportivo di Fiat o una sigla limitata a poche versioni elettriche ad alte prestazioni.