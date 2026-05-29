Maserati torna a respirare aria di pista nel GT2 European Series powered by Pirelli 2026, pronto a scattare il 30 e 31 maggio all’Autodromo Nazionale di Monza. Nel “Tempio della Velocità”, il marchio del Tridente inaugura una stagione dal forte valore sportivo e simbolico, con cinque Maserati GT2 schierate in griglia e un progetto celebrativo che guarda direttamente alla sua storia centenaria nel motorsport.

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Maserati è pronta a tornare in pista nel GT2 European Series powered by Pirelli 2026

Il debutto stagionale non sarà infatti soltanto un appuntamento agonistico. A Monza Maserati porterà anche le nuove livree speciali nate in collaborazione con il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Una world premiere pensata per rendere omaggio ai 100 anni del logo del Tridente e al secolo trascorso dalla prima partecipazione del marchio alle competizioni.

Il richiamo storico è potente. Le livree si ispirano alla leggendaria Maserati 250F, una delle monoposto più iconiche dell’epoca d’oro della Formula 1. Con Juan Manuel Fangio, la 250F conquistò due titoli mondiali, nel 1954 e nel 1957, firmando vittorie entrate nella memoria degli appassionati. Alla sua guida si misero in luce anche piloti come Stirling Moss, vincitore a Monaco e in Italia nel 1956, mentre la 250F fu anche la vettura del cuore di Maria Teresa de Filippis, prima donna a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1 nel 1958.

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Il ponte tra passato e presente sarà visibile sia sulle vetture da competizione sia sulla Maserati GT2 Stradale. Una scelta che racconta bene la filosofia “from track to road”, da sempre centrale nel DNA del marchio: la pista come laboratorio di innovazione, da cui far nascere tecnologie, soluzioni e carattere da trasferire poi sulle auto stradali.

Il 2026 ha un peso particolare per Maserati. Cento anni fa, nel 1926, la Tipo 26 fu la prima vettura a portare il Tridente sul cofano e debuttò alla Targa Florio, vincendo nella propria classe con Alfieri Maserati alla guida. Un secolo dopo, la GT2 raccoglie idealmente quell’eredità, riportando il marchio a competere e vincere nei campionati a ruote coperte.

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Sul piano sportivo, Maserati arriva al via con ambizioni importanti. Dopo due stagioni di successi nella categoria Am, con i titoli Piloti e Team conquistati consecutivamente, il marchio vuole confermarsi riferimento della serie. A Monza saranno presenti cinque GT2 affidate a tre team diversi. In Pro-Am correranno LP Racing e DINAMIC Motorsport, nella classe Silver saranno schierati un altro equipaggio di LP Racing e il nuovo team i4Race, mentre nella nuova classe Master tornerà Philippe Prette, campione Am 2024 e 2025, al volante della Maserati GT2 numero 1.

Il weekend seguirà il format con due sessioni di prove libere, due qualifiche e due gare da 50 minuti. Dopo Monza, il calendario proseguirà con Spa-Francorchamps, Misano, Zandvoort e Portimão, in una stagione che si annuncia intensa e competitiva.

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Maserati rafforzerà inoltre la propria presenza nel mondo SRO anche fuori dalla GT2 European Series. Per il secondo anno consecutivo sarà official car supplier del GT World Challenge Europe powered by AWS, con Maserati GT2 Stradale e MCPURA nei ruoli di Safety Car e Leading Car. Parallelamente, il progetto SRO GT Academy conferma l’attenzione del marchio verso i giovani talenti.

Per Vincent Biard, Head of Maserati Corse, l’avvio della stagione 2026 rappresenta un momento particolarmente significativo. Monza diventa così il punto di incontro tra heritage, performance e futuro. Per Maserati non è solo l’inizio di un campionato: è un nuovo capitolo di una storia lunga cent’anni, scritta con il Tridente puntato verso la pista.