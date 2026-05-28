Lancia Ypsilon, richiamo per quasi 24 mila esemplari: possibile superamento dei limiti NOx

La Lancia Ypsilon di precedente generazione finisce al centro di un richiamo legato alle emissioni. Il provvedimento riguarda 23.943 esemplari prodotti tra il 21 luglio 2015 e il 26 luglio 2018, per i quali potrebbe verificarsi un superamento dei limiti consentiti di ossidi di azoto, i cosiddetti NOx.

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Richiamo Lancia Ypsilon: cosa devono sapere i proprietari

Secondo quanto indicato dall’ente regolatore tedesco KBA, il problema riguarda il sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Con il passare degli anni, l’invecchiamento di alcuni componenti e una calibrazione non adeguata del software possono ridurne l’efficienza, portando la vettura a emettere valori superiori a quelli previsti dalla normativa.

L’intervento previsto non dovrebbe essere particolarmente invasivo. Non è infatti richiesta la sostituzione di componenti principali: la soluzione passa da un aggiornamento della calibrazione del modulo di controllo del motore, da effettuare presso un centro di assistenza autorizzato. Il richiamo è identificato dal numero KBA 16561R, mentre il codice interno del produttore è F616.

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Per i proprietari, il passaggio più importante è verificare se la propria auto rientra tra quelle coinvolte. Il controllo può essere fatto tramite il numero di telaio, il VIN, rivolgendosi alla rete ufficiale o a un centro di assistenza autorizzato. Anche se la Ypsilon è stata venduta soprattutto in Italia, alcuni esemplari potrebbero essere presenti anche in altri mercati attraverso il canale dell’usato.

Il richiamo riguarda un modello che ha avuto un peso fondamentale nella storia recente di Lancia. Per anni, Lancia Ypsilon è stata il principale riferimento commerciale del marchio, mantenendo una forte presenza soprattutto sul mercato italiano anche in una fase in cui la gamma era ormai molto ridotta.

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Oggi Lancia ha avviato un nuovo percorso con la nuova Lancia Ypsilon, sviluppata su base condivisa con Peugeot 208. Questo richiamo, però, ricorda quanto sia importante continuare a seguire anche le vetture già circolanti, soprattutto quando sono coinvolti aspetti legati a emissioni, conformità ambientale e aggiornamenti tecnici.