Stellantis Motorsport punta su Luciano Morano: il giovane talento entra nel programma piloti del futuro

Stellantis Motorsport continua a guardare avanti e lo fa investendo sui giovani. Dopo aver costruito negli ultimi anni un percorso che unisce competizioni in circuito, rally e sviluppo tecnologico, la divisione sportiva del gruppo conferma il proprio impegno nel far crescere nuovi talenti attraverso il Young Driver Programme, il programma dedicato ai piloti emergenti.

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Stellantis Motorsport inserisce Luciano Morano nel Young Driver Programme e lo testa in Formula E, puntando sulla crescita dei talenti di domani

L’ultimo nome a entrare in questa struttura è quello di Luciano Morano, ventenne proveniente dal karting di alto livello. Dopo il passaggio alle monoposto, il giovane pilota ha saputo mettersi in evidenza anche nelle gare endurance, mostrando capacità di adattamento e una crescita costante. Il risultato più importante è arrivato nel 2025, con il secondo posto nella categoria LMP3 della Michelin Le Mans Cup.

Per Stellantis Motorsport, l’ingresso di Morano rappresenta un nuovo tassello in una strategia che non riguarda soltanto la competizione, ma anche la costruzione dei piloti di domani. Il motorsport resta infatti un laboratorio tecnico, ma anche un terreno ideale per individuare giovani capaci di confrontarsi con vetture, tecnologie e campionati molto diversi tra loro.

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Il primo contatto operativo di Morano con il programma è avvenuto nelle officine di Versailles-Satory, dove ha incontrato i team e completato la regolazione del sedile. Successivamente, il 27 maggio, è sceso in pista sul circuito andaluso in Spagna per mettersi al volante di una Formula E GEN2.

Durante la giornata di test, il pilota ha affrontato diverse sessioni, comprese simulazioni brevi, stint più lunghi e prove di qualifica. L’obiettivo era prendere confidenza con la monoposto elettrica, comprenderne i limiti e iniziare a lavorare sulla gestione della frenata rigenerativa e idraulica. Ogni fase è stata seguita da un debriefing con gli ingegneri, elemento centrale nel percorso di crescita.

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“Nei programmi motorsport dei marchi del Gruppo Stellantis, i nostri obiettivi sono sia lo sviluppo tecnologico sia l’individuazione dei piloti”, ha spiegato Olivier Jansonnie, Direttore di Stellantis Motorsport. “Diamo il benvenuto a Luciano e gli daremo ogni opportunità per dimostrare il suo potenziale”.

Morano ha accolto questa occasione con entusiasmo: “Sono molto felice di iniziare la mia collaborazione con Stellantis Motorsport. Questo rappresenta un traguardo importante nella mia carriera”.