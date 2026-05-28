Stellantis Pro One rilancia la sfida globale: 11 nuovi modelli, pick-up elettrificati e servizi connessi per il lavoro

Stellantis Pro One presenta una strategia pensata per rafforzare il proprio ruolo nel mercato globale dei veicoli commerciali. In occasione dell’Investor Day del 21 maggio ad Auburn Hills, la business unit del gruppo ha delineato un piano industriale ambizioso, con l’obiettivo di passare da semplice costruttore di veicoli a fornitore integrato di soluzioni per la clientela professionale.

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Stellantis Pro One accelera con 11 modelli nuovi, pick-up elettrificati e servizi connessi per aumentare uptime ed efficienza dei clienti professionali

Il punto di partenza è già solido. Stellantis Pro One ha venduto circa 1,65 milioni di unità nel 2025 e oggi occupa posizioni di primo piano in diverse aree del mondo: è leader in Europa e Sud America, seconda in Medio Oriente e Africa e terza in Nord America, dove punta a ridurre ulteriormente il divario dal leader di mercato.

La strategia guarda al 2030 e si fonda su tre obiettivi principali: aumentare i volumi del 30%, conquistare la leadership globale e arrivare alla massima operatività dei veicoli. Un traguardo particolarmente importante per i clienti professionali, per i quali ogni fermo mezzo può tradursi in costi, ritardi e perdita di efficienza.

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Il piano prodotto sarà uno degli elementi centrali della nuova fase. Stellantis Pro One lancerà 11 nuovi modelli entro il 2030, attraverso il rinnovamento dei veicoli principali e l’ingresso in segmenti oggi non ancora presidiati. Sono previste anche due nuove piattaforme multi-energy per veicoli commerciali leggeri, dedicate ai segmenti Mid-size e Large Van e basate sull’architettura STLA Brain.

Queste piattaforme saranno pensate per ospitare diverse motorizzazioni, dalle soluzioni elettriche a batteria alle ibride, fino alle versioni termiche. L’obiettivo è offrire veicoli adatti a mercati ed esigenze molto differenti, mantenendo al centro portata utile, volume di carico e facilità di trasformazione.

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Grande attenzione sarà dedicata anche ai pick-up. In Sud America, Stellantis Pro One punterà sul rinnovamento di Fiat Strada e Fiat Toro, mentre in Nord America arriverà il nuovo Ram Rampage. Parallelamente, sarà rinnovata la gamma pick-up full-size Ram, nelle versioni light-duty, heavy-duty e chassis-cab, con l’introduzione anche del primo veicolo elettrico con range extender.

Ma la trasformazione non riguarda solo i veicoli. Stellantis Pro One vuole infatti costruire un vero ecosistema di servizi, connesso e orientato alla continuità operativa. È qui che entra in gioco Pro One NEXT, il Command Center dedicato alla gestione dell’uptime, attualmente in fase pilota in Europa. Il sistema permetterà di monitorare i veicoli in tempo reale, gestire in modo proattivo eventuali criticità e ridurre i tempi di fermo.

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L’ecosistema si basa su cinque pilastri: dati e connettività, Pro One NEXT, servizi integrati, programma Stellantis CustomFit per conversioni e personalizzazioni e una rete globale con oltre 21.000 punti di assistenza dedicati. A supporto ci saranno anche più di 550 partner certificati per le trasformazioni dei veicoli.

Guardando ancora più avanti, Stellantis Pro One ha annunciato anche il concept “Box on Wheels”, una soluzione autonoma e a zero emissioni allo scarico pensata per ridefinire le consegne dell’ultimo miglio. Il progetto sarà presentato il 14 settembre all’IAA Transportation di Hannover.