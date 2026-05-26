Qualcuno ha immaginato come sarebbe potuto essere un estremo “tradimento” Ferrari

Nei prossimi giorni non si sarà spazio per nient’altro che lei, Luce. Niente BMW Neue Klasse, niente AMG GT 4-Door Coupé, niente rinascimento della berlina Jaguar. Il mondo dell’auto avrà un solo argomento di conversazione: la Ferrari Luce. La prima Ferrari completamente elettrica della storia.

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Ferrari, quella che giurava sul sangue di non costruire mai un’auto senza motore termico. La stessa che aveva giurato altrettanto sulla questione dei super-SUV, salvo poi sfornare la Purosangue. Maranello ha la memoria corta quando il mercato parla chiaro, e stavolta ha fatto in grande.

La Luce debutta con una piattaforma elettrica inedita, quattro motori, fino a 1.050 CV e un prezzo che fa tremare i polsi: 550.000 euro. Al design ci hanno pensato in due: il Centro Stile Ferrari e LoveFrom, lo studio fondato da Jony Ive, il padre del primo iPhone. Una collaborazione che porta un risultato senza dubbio divisivo.

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I prototipi camuffati avevano illuso tutti, render compresi: l’auto finale non assomiglia a nulla di quello che il popolo della CGI aveva immaginato negli anni scorsi. Se questo sia un bene o un male, lo deciderà il tempo, e soprattutto lo decideranno i 550.000 motivi che qualcuno sarà disposto a spendere.

Nel frattempo, qualcuno ha già risposto con altre provocazioni. Ewoud Luppens, designer olandese con esperienze in Audi e Guerilla Games, noto sui social come ewoud.luppens e segnalato dalla community di Car Design Trends, ha pubblicato la sua visione alternativa quasi in contemporanea con il debutto ufficiale della Luce.

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Si chiama Ferrari Fioritura, ed è una berlina elettrica che ha il pregio di non fare sconti a nessuno. Silhouette più tradizionale, cofano lungo, abitacolo ampio, scarichi illuminati e fittizi come concessione estetica all’era elettrica, interni dal sapore più futuristico. Una proposta con più grinta e con una personalità più riconoscibile. Sempre che siamo disposti ad accettare una berlina germanizzata da Maranello.

La bellezza resta soggettiva, questo è fuori discussione. Maranello, intanto, con la Luce, ha davvero aperto un nuovo capitolo. Per qualcuno sembra invece aver cambiato marcia senza sapere ancora bene dove stia andando.