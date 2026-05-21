Fiat Grande Panda 4×4: assetto rialzato e trazione elettrificata per il grande ritorno nel 2027

Fiat Grande Panda 4×4 è una delle varianti più attese della nuova famiglia “Smart Car” di Fiat. Dopo il debutto delle versioni standard, elettrica e mild-hybrid a trazione anteriore, la Casa torinese si prepara a riportare in scena una sigla storica, particolarmente amata in Italia e nelle zone montane.

Fiat Grande Panda 4×4 è tra le varianti più attese della nuova gamma e potrebbe arrivare nel 2027

Il debutto della versione di serie non dovrebbe essere immediato. Secondo le indicazioni più accreditate, la Fiat Grande Panda 4×4 arriverà indicativamente nel 2027, dopo il consolidamento produttivo delle varianti già previste. L’obiettivo è presidiare una nicchia che per Fiat ha sempre avuto un valore speciale: quella delle piccole auto compatte, robuste e capaci di affrontare fondi difficili.

Dal punto di vista estetico, Fiat Grande Panda 4×4 dovrebbe accentuare il carattere squadrato e geometrico del modello di partenza. Sono attesi assetto rialzato, protezioni sottoscocca più evidenti, passaruota grezzi e un look off-road più muscoloso. Il concept ha anticipato anche cerchi in acciaio dal sapore rétro, pneumatici tassellati e dettagli capaci di richiamare le Panda 4×4 più iconiche del passato, incluse le versioni speciali come la Sisley.

Anche l’abitacolo dovrebbe ricevere una caratterizzazione specifica, pur mantenendo l’impostazione tecnologica della Grande Panda. Fiat potrebbe puntare su materiali più resistenti e facili da pulire, tessuti tecnici, cuciture a contrasto e dettagli dedicati alla vocazione outdoor del modello.

La vera novità sarà però sotto la carrozzeria. La nuova Fiat Grande Panda 4×4 dovrebbe abbandonare il classico albero di trasmissione, adottando uno schema elettrificato 4xe. All’anteriore troverebbe spazio il 1.2 Turbo benzina a ciclo Miller con cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, affiancato da un motore elettrico nel cambio e da un secondo motore elettrico sull’asse posteriore.

In condizioni normali la Fiat Grande Panda 4×4 viaggerebbe a trazione anteriore, attivando il retrotreno solo quando serve maggiore aderenza. La potenza complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 136 CV. Il prezzo? Le stime parlano di circa 24.000-25.000 euro, rendendola una delle 4×4 compatte più interessanti del mercato.