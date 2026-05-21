Nuova Fiat Pandina: design, caratteristiche, motori e prezzo dell’attesa city car low cost

Nuova Fiat Pandina è una delle E-Car che saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano a partire dal 2028. Ricordiamo che nei giorni scorsi il gruppo automobilistico ha ufficialmente confermato il nuovo progetto E-Car senza dire però di quali auto si tratterà. Pare certo che tra di loro vi sarà proprio la nuova Pandina di cui si parla da tempo e che è stata confermata ufficialmente già da diverso tempo.

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Un render di Kleber Silva immagina così la nuova Fiat Pandina che sarà prodotta a Pomigliano dal 2028

A proposito di come sarà la nuova Fiat Pandina, qui vi mostriamo un recentissimo render del creatore digitale Kleber Silva che ha immaginato quello che potrebbe essere lo stile di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma di Fiat e più in generale in quella di Stellantis. Il creatore si è ispirato a quanto trapelato fino ad oggi a proposito di questa vettura.

Ricordiamo infatti che lo stesso numero uno di Fiat, Olivier François, ha detto chiaramente che l’auto sarà ispirata dalla Grande Panda ma, con alcuni elementi retrò presi direttamente dalla prima generazione di Panda negli anni ’80, la vettura arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica, con un prezzo inferiore ai 15 mila euro. Fiat vuole recuperare in Europa la sua posizione di brand accessibile, contribuendo con la nuova Fiat Pandina a democraticizzare la mobilità elettrica.

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La nuova Fiat Pandina dovrebbe dunque proporsi come una city car essenziale, concreta e pensata per un pubblico ampio, con dimensioni compatte, costi di gestione ridotti e un’impostazione semplice ma moderna. Il design potrebbe puntare su linee squadrate, fari dal taglio originale e dettagli funzionali, richiamando lo spirito pratico della Panda storica senza rinunciare a un’immagine più contemporanea.

Sul fronte tecnico, al momento non ci sono ancora dati ufficiali su batteria, autonomia e potenza, ma l’obiettivo sarà offrire una vettura elettrica realmente accessibile per l’uso quotidiano, soprattutto urbano. Non è da escludere la presenza di più motori ma sempre elettrici. Quello che cambierà sarà potenza e autonomia.

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La produzione a Pomigliano avrà inoltre un forte valore industriale, confermando il ruolo centrale dell’Italia nei futuri piani Stellantis. Con un prezzo sotto i 15 mila euro, la nuova Fiat Pandina potrebbe diventare una delle elettriche più vendute di tutto il mercato europeo.