Per Lancia Corse HF tutto pronto per il fine settimana del Royal Rally of Scandinavia

Muta lo scenario del Campionato Europeo FIA ERC che, dopo l’appuntamento di apertura lungo le strade dell’Andalucia, dal prossimo 22 al 24 maggio farà tappa lungo le strade svedesi del Royal Rally of Scandinavia. L’appuntamento metterà ancora una volta alla prova gli equipaggi del team Lancia Corse HF che durante questo secondo appuntamento della stagione punta un tris di equipaggi suddivisi fra Rally2 e Rally4.

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Nello specifico parliamo di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi che, dopo il sesto posto assoluto agguantato durante l’appuntamento di inizio stagione, guardano a nuove possibilità di miglioramento a bordo della loro Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. L’equipaggio bresciano ha già preso parte alle prime tre edizioni del Royal Rally of Scandinavia, collezionando anche un ottimo quarto posto durante l’edizione dello scorso anno e due piazzamento nella Top Ten.

A bordo della Lancia Ypsilon Rally4 HF ci saranno invece altri due equipaggi. Si tratta di Francesco Dei Ceci, con alle note Danilo Fappani, e Davide Pesavento che invece è navigato da Alessio Angeli. Questi porteranno in gara i colori del team Lancia Corse HF, assieme a quelli dell’ACI Team Italia nel campionato europeo riservato alle vetture ricadenti nella categoria Rally4 ovvero nel Junior ERC che con 6 appuntamenti totali sarà parte della stagione continentale, con avvio proprio dal Royal Rally of Scandinavia.

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Al Royal Rally of Scandinavia saranno ben 10 le Lancia Ypsilon presenti in gara

Accanto agli equipaggi già citati, quindi accanto alle tre Lancia Ypsilon degli equipaggi ufficiali del team Lancia Corse HF, saranno altre 7 le Lancia Ypsilon presenti al Royal Rally of Scandinavia. Dopo l’esordio al Rally Andalucia – Sierra Morena, tornerà nella classe regina anche il diciannovenne finlandese Tuukka Kauppinen, navigato da Topi Luhtinen; l’equipaggio proverà a migliorare il proprio piazzamento finale rispetto al tredicesimo posto dell’appuntamento relativo alla gara di esordio approfittando anche della conoscenza delle strade scandinave. Questi invece gli equipaggi a bordo delle Lancia Ypsilon della categoria Rally4: i finlandesi Hakalehto / Heino, gli italiani Sandrin / Dal Maso e Dallapiccola / Lazzarini, i lituani Buteikis / Čapkauskas e gli austriaci Neulinger / Heigl. Tutti si contendono la classifica Junior. In gara su Lancia Ypsilon ci saranno anche i norvegesi Stenberg / Rødsjø Beckstrøm.

Il Royal Rally of Scandinavia partirà da Karlstad, nella Svezia sud occidentale, il prossimo venerdì 22 maggio con la prima cerimonia di partenza e la prima prova speciale di 3,18 chilometri in partenza alle 18:30. La seconda giornata vedrà gli equipaggi impegnati in 7 prove speciali per un complessivo di 83,86 chilometri lungo le temibili foreste e gli spettacolari laghi che faranno da palcoscenico ideale al rally. La giornata conclusiva prevede invece 8 prove speciali per 98,9 chilometri totali, con l’ultima prova speciale Ölme che metterà in palio i punti della Power Stage sui suoi 7,91 chilometri prima della cerimonia di chiusura prevista alle ore 19.00 nuovamente a Karlstad. I 185,94 chilometri del secondo round del FIA European Rally Championship metteranno a dura prova l’abilità e la resistenza degli equipaggi sulla insidiosa e velocissima terra svedese dove la Lancia Corse HF potrebbe ben figurare ancora una volta.