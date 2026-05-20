Fiat Topolino, Torino celebra i 90 anni della piccola grande icona italiana

Torino si prepara a rendere omaggio a una delle auto più care alla memoria collettiva italiana: la Fiat Topolino. Dall’11 al 14 giugno la città ospiterà un grande raduno internazionale per celebrare i 90 anni dalla presentazione del modello, avvenuta il 15 giugno 1936. Un compleanno importante, organizzato dal Topolino Autoclub Italia, federato ASI dal 1989, proprio nei luoghi in cui la piccola Fiat nacque e diventò leggenda.

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Il raduno internazionale celebra a Torino i 90 anni della Fiat Topolino, con oltre 130 equipaggi

La Topolino non è stata soltanto un’automobile. È stata, per molte famiglie, il primo vero contatto con la mobilità privata. Prima al Lingotto e poi a Mirafiori, la “madre di tutte le 500” ha preso forma dentro la Torino industriale della Fiat, accompagnando poi il Paese attraverso anni complessi, dal periodo prebellico al secondo dopoguerra.

Prodotta dal giugno 1936 al gennaio 1955 in oltre 500.000 esemplari, la Fiat 500 Topolino è rimasta a lungo una presenza familiare sulle strade italiane. Piccola, essenziale e accessibile, ha attraversato generazioni, continuando a circolare fino ai primi anni Settanta. Celebrarla oggi significa ricordare non solo un modello storico, ma anche un pezzo di vita quotidiana italiana.

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Il raduno, inserito nel calendario dei 60 anni dell’ASI, porterà a Torino oltre 130 equipaggi, con partecipanti in arrivo anche dalla Scandinavia e dalla Nuova Zelanda. Un segnale della forza internazionale di un’auto nata come utilitaria, ma diventata nel tempo un’icona.

Il programma unirà motori, territorio e cultura. Giovedì 11 giugno la carovana salirà verso la Sacra di San Michele. Venerdì 12 gli equipaggi affronteranno un percorso ad anello nella cintura torinese, toccando Superga e Venaria Reale. Sabato 13 le Topolino saranno esposte in Piazza Vittorio Veneto, offrendo al pubblico l’occasione di ammirarle da vicino.

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La serata di sabato sarà dedicata allo Stellantis Heritage Hub, con la visita al Castello di Rivoli. Un viaggio nella storia dell’auto, ma anche nelle eccellenze di Torino e del suo territorio.