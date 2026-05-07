Maserati, prototipi camuffati a Modena: GranTurismo, GranCabrio e Grecale preparano le prossime evoluzioni

Maserati continua il lavoro di sviluppo sulla propria gamma e porta su strada alcuni prototipi camuffati di GranTurismo, GranCabrio e Grecale. Le vetture sono state fotografate a Modena, nei pressi dello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, luogo simbolo della casa del Tridente e ancora oggi punto centrale per le attività di impostazione, sviluppo e affinamento dei modelli.

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I prototipi camuffati di Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale sono stati avvistati a Modena

La presenza dei muletti su strada conferma una fase di test importante. Non si tratta soltanto di verifiche di routine, ma di un passaggio necessario per raccogliere dati in condizioni reali e completare la messa a punto finale delle vetture. I prototipi mascherati permettono infatti agli ingegneri di provare componenti, tarature e soluzioni tecniche senza svelare completamente eventuali novità estetiche o aggiornamenti di prodotto.

Modena, in questo senso, rappresenta un terreno ideale. Attorno allo stabilimento Maserati si trovano percorsi molto diversi tra loro: strade cittadine, tratti collinari, provinciali e collegamenti autostradali. Una varietà utile per valutare il comportamento delle auto in scenari di guida differenti, dal traffico urbano alle andature più sostenute, passando per curve, cambi di pendenza e fondi stradali variabili.

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Il lavoro dei collaudatori professionisti è fondamentale in questa fase. Ogni chilometro percorso consente di raccogliere informazioni preziose su assetto, comfort, dinamica di guida, risposta del powertrain, gestione termica e funzionamento dei sistemi elettronici. Dati che vengono poi analizzati dal team di ingegneria Maserati per affinare il prodotto prima dell’arrivo su strada delle versioni definitive.

GranTurismo, GranCabrio e Grecale rappresentano tre anime diverse del marchio: sportività elegante, guida a cielo aperto e versatilità SUV. Vederle insieme in fase di test conferma l’attenzione del Tridente verso l’evoluzione continua della gamma.